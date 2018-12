Bewohner warten noch

Hattersheim.. Einige Bewohner des am Sonntag in Brand geratenen Hochhauses in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) können vermutlich bald in ihre Wohnungen zurück. Die zweite, dritte und vierte Etage des 17-stöckigen Hauses waren gestern noch gesperrt, wie ein Polizeisprecher in Wiesbaden sagte. Ein Statiker sollte prüfen, ob der zweite und vierte Stock freigegeben werden können. Die dritte Etage, auf der das Feuer ausgebrochen war, bleibe bis auf Weiteres gesperrt.

Noch sei unklar, wie es zu dem Feuer kommen konnte, bei dem sich mindestens drei Menschen verletzt haben. Die Beamten hatten einen 42-Jährigen festgenommen, in dessen Wohnung das Feuer ausgebrochen sei. Es bestehe der dringende Tatverdacht, dass er es fahrlässig verursacht habe. Er habe allerdings noch nicht ausgesagt. Die Rauchentwicklung war am Sonntag so stark, dass das Treppenhaus des Hochhauses ohne Schutzausrüstung nicht betreten werden konnte. Feuerwehrmänner hätten viele Menschen aus dem Gebäude, in dem 182 Personen gemeldet seien, mit einer Drehleiter über Balkone gerettet. lhe

