BGH kippt Urteil teilweise

Karlsruhe.Im Fall des Missbrauchs eines Kindes in Staufen hat der Bundesgerichtshof (BGH) ein Urteil des Landgerichts Karlsruhe teilweise aufgehoben. Der Prozess gegen einen 44-Jährigen müsse auf dessen Revision hin im Umfang der Strafe neu verhandelt werden, teilte der BGH am Montag in Karlsruhe mit.

Das Gericht hatte den Mann zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt und Sicherungsverwahrung angeordnet. Der vorbestrafte 44-Jährige hatte sich unter anderem der Vergewaltigung schuldig gemacht. Laut BGH hat das Gericht eine verminderte Schuldfähigkeit nicht rechtsfehlerfrei ausgeschlossen.

Es gab in dem Missbrauchsfall acht Urteile. Am 9. Mai hatte der 1. Strafsenat entschieden, dass in zwei Fällen das Landgericht Freiburg neu über Sicherungsverwahrung entscheiden muss. lsw

© Südhessen Morgen, Dienstag, 14.05.2019