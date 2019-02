Bibel von Nationalheld

Windhuk/Stuttgart.Der namibische Präsident Hage Geingob wird zur Kolonialzeit geraubte Gegenstände aus Baden-Württemberg persönlich in Empfang nehmen. Dabei handelt es sich um eine Bibel und eine Peitsche des namibischen Nationalhelden Hendrik Witbooi, die beide noch im Linden-Museum in Stuttgart lagern. Staatschef Geingob werde am 1. März mit Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) an der Übergabe im namibischen Ort Gibeon teilnehmen, sagte die Kulturministerin Katrina Hanse-Himarwa gestern in Windhuk.

Die Gegenstände würden zunächst vom Staat verwaltet werden, bis Witboois Nachkommen in seinem Heimatort Gibeon ein Museum dafür errichten könnten, sagte die Ministerin. Eine Kopie der Bibel werde aber bereits nach der Übergabe in Gibeon verbleiben. Bibel und Peitsche kamen 1902 als Schenkung in das Linden-Museum. Beide Gegenstände waren im Jahr 1893 bei einem Angriff auf Hornkranz, den Hauptsitz Hendrik Witboois, erbeutet worden. Die Kolonialtruppen im damaligen Deutsch-Südwestafrika sollen dabei mit größter Brutalität vorgegangen sein. lsw

