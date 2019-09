Bienen-Volksbegehren: Unterschriftensammler schwärmen aus

Stuttgart.Unter dem Motto „Rettet die Bienen“ ist das Volksbegehren für mehr Artenschutz am Dienstag in Baden-Württemberg angelaufen. In rund 15 Städten in Baden-Württemberg sammelten die Naturschützer und Bienenfreunde nach eigenen Angaben Unterschriften, auch übers Internet können Unterstützer teilnehmen. Am Stuttgarter Schlossplatz (Bild) warben rund 20 Naturschützer für das Volksbegehren, sie waren teils in Bienenkostümen verkleidet. Zum ersten Mal dürfen die Bürger im Land damit über einen Gesetzentwurf entscheiden. Innerhalb der nächsten sechs Monate müssen etwa 770 000 Menschen unterschreiben – dann wäre der Landtag am Zug. Wenn die Abgeordneten dem Gesetzesentwurf nicht unverändert zustimmen, gibt es eine Volksabstimmung. lsw (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.09.2019