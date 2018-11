Billigere Fahrkarten

Stuttgart.Mit erheblichen Kostensenkungen im öffentlichen Nahverkehr will die Landesregierung mehr Menschen in Busse und Bahnen im Südwesten locken. Mit der Tarifreform würden Tickets im Schnitt 25 Prozent billiger, im Einzelfall bis zu 50 Prozent, kündigte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) gestern bei der Vorstellung des neuen Baden-Württemberg-Tarifs an.

Der neue BW-Tarif gilt im öffentlichen Nahverkehr landesweit vom 9. Dezember an. Mit den Tickets soll es möglich sein, über die Grenzen der 22 Verkehrsverbünde im Südwesten von A nach B zu gelangen, ohne in einem anderen Verbund ein neues Ticket lösen zu müssen. Die Fahrt mit dem Bus oder der Stadtbahn am Start- und Zielort wird im Ticket inbegriffen sein. Der neue Tarif gilt auf verbundübergreifenden Fahrten in allen Nahverkehrszügen – einschließlich S-Bahnen – und Regiobussen. Dadurch sollen die Tickets auch deutlich preiswerter werden – das Land werde dafür 20 Millionen Euro jährlich bereitstellen, kündigte Hermann an.

Die Ticketpreise reduzierten sich im Schnitt etwa um 25 Prozent, sagte der Grünen-Politiker. Der Bund für Umwelt und Naturschutz nannte die Tarifreform einen Meilenstein für einen nachhaltigen Nahverkehr. Die Landesregierung müsse die nächsten Schritte mit dem gleichen Engagement angehen. lsw

