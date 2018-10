Binder will Boos ablösen

Stuttgart.In der gebeutelten Südwest-SPD spitzt sich der Machtkampf um die Führungspositionen zu. Nach der erst seit zwei Jahren amtierenden Landeschefin Leni Breymaier, gegen die beim Parteitag in vier Wochen ihr nordbadischer Stellvertreter Lars Castellucci antreten wird, bekommt jetzt auch Generalsekretärin Luisa Boos einen Herausforderer. Gestern gab der Landtagsabgeordnete Sascha Binder seine Bewerbung für das zweitwichtigste Amt in der baden-württembergischen SPD bekannt. „Mit gefällt diese Aufgabe. Als Generalsekretär kann ich einbringen, was ich kann“, sagte der 35-Jährige.

Seine Kandidatur begründete der Geislinger mit der Forderung, die Landtagsfraktion enger mit der Parteiarbeit zu verzahnen. Zum Beispiel habe die Fraktion „gute Konzepte gegen die Wohnungsnot vorgelegt“. Die müssten in eine verständliche Kampagne der Partei vor Ort umgemünzt werden. „Ich kann nicht erkennen, dass wir zuletzt einen Schwerpunkt in der Außenwirkung hatten“, kritisierte Binder die Arbeit von Boos. Seiner Ansicht nach muss sich zweieinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl die Beschäftigung mit sich selbst „schlagartig ändern“. Nach Binders Ansicht war es ein Fehler, dass es bei der letzten Vorstandswahl vor zwei Jahren keine personelle Verankerung der Fraktion im Landesvorstand gab.

Breymaier unterstützt Kollegin

Die 18 Landtagsabgeordneten würden mit großer Mehrheit seine Bewerbung unterstützen, fasste Binder die vorangegangene Debatte in der Fraktion zusammen. Der Mannheimer Abgeordnete Boris Weirauch begrüßte gestern die Kandidatur ausdrücklich. Binder würde als Generalsekretär ehrenamtlich arbeiten, während das Amt für Boos ein bezahlter Vollzeitjob ist.

Binders Bewerbung gilt trotz der Kritik an Boos als riskant, da Breymaier als Vorsitzende ein Vorschlagsrecht für die Generalsekretärin für sich reklamiert. Sie gebe es nur im Paket mit Boos, hatte sie vor ihrer ersten Wahl 2016 Binders Ambitionen noch ausgebremst. Gestern kündigte sie an, beim Landesparteitag Boos am 24. November wieder als Generalsekretärin vorzuschlagen. Breymaier: „Für mich ist jetzt nicht die Zeit, über eine Wahl von oder eine Zusammenarbeit mit Sascha Binder nachzudenken.“

Zunächst muss Breymaier sich aber in einem Mitgliederentscheid gegen Castellucci durchsetzen. Die Satzung schreibt vor, dass der Parteitag am 24. November den Sieger formal noch zu bestätigen hat. Gestern Abend haben sich die beiden Bewerber bei einem Kreisparteitag im Landkreis Heilbronn in Bad Rappenau erstmals gemeinsam der Basis präsentiert. Am Samstag folgen zwei Regionalkonferenzen für die Regierungsbezirke Nordbaden und Nordwürttemberg. Theoretisch könnten sich beim Landesparteitag noch weitere Kandidaten für den Vorsitz melden.

Boos gab sich in einer Stellungnahme selbstbewusst. „Ich freue mich, das nach einigem Zögern nun auch ein Mann aus der Landtagsfraktion als Generalsekretär kandidiert.“ Sie verwies auf ihre Erfolge: „Wir haben die Partei nach dem Desaster von 2016 wieder aufgerichtet, und wir haben mit großer Rückendeckung des Landesvorstandes die Weichen auf Zukunft gestellt.“

Die Südwest-SPD war bei der Landtagswahl im März 2016 auf 12,7 Prozent abgestürzt. Nach den letzten Umfragen, die für die Traditionspartei mit elf Prozent einen neuen Tiefststand markierten, ist eine Trendwende nicht in Sicht.

