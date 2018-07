Bis zu 30 Prozent Einbußen

Anzeige

Oztberg.Die Bauern in Hessen befürchten aufgrund der seit Frühjahr anhaltenden Hitze und Trockenheit Ernteeinbußen beim Getreide von bis zu 30 Prozent. „Es ist dünn in diesem Jahr mit den Erträgen, aber wir haben gute Erntebedingungen“, sagte der Präsident des Hessischen Bauernverbands, Karsten Schmal, gestern in Otzberg im Kreis Darmstadt-Dieburg. Allein zwischen Februar und Ende Juni habe ein gutes Drittel an Niederschlägen gefehlt. Andere Bundesländer im Osten und Norden seien aber entweder von der Trockenheit oder von Unwettern noch stärker betroffen.

Bei Winterweizen und Wintergerste sei im Vergleich zu einem Durchschnittsjahr – je nach Lage – ein Minus von 10 bis 30 Prozent zu erwarten. Winterweizen ist die mit Abstand wichtigste Getreideart in Hessen, sie macht mehr als die Hälfte der Getreideanbaufläche von 288 200 Hektar aus. Die Getreide- und Rapsernte seien europaweit deutlich geringer ausgefallen.

In der Wetterau sei schon Mitte Juni Wintergerste gedroschen worden, so früh wie noch nie. Der Winterweizen werde bereits seit mehr als einer Woche geerntet – zwei bis drei Wochen früher als sonst. Die verkürzte Wachstumszeit führe zu den geringeren Erträgen, sagte Schmal.