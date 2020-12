Bis zu 4000 Impfungen täglich in Frankfurter Festhalle geplant

Frankfurt.Vom Konzerthaus zum Hoffnungsträger gegen das Coronavirus: Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) haben am Donnerstag das städtische Impfzentrum in der Frankfurter Festhalle vorgestellt. In 44 Kabinen will die Stadt bis zu 4000 Menschen täglich impfen, wenn ausreichend Impfstoff vorhanden ist. 250 Mitarbeiter sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Um den „Jahreswechsel herum“ soll das Impfzentrum die Arbeit aufnehmen, sagte Feldmann. Einsatzbereit ist es seit 15. Dezember. Betreiber ist das Rote Kreuz Frankfurt, unterstützt von der Messe und dem Gesundheitsamt. Feldmann mahnte: Das Impfzentrum sei ein „Silberstreif am Horizont“, aber man müsse aufpassen, dass diese Hoffnung nicht in Leichtsinn umschlage. lhe

