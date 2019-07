Bis zu elf Wölfe in Rheinland-Pfalz

Mainz.Ein Wolf hat Ende Mai im Westerwald zwei Mutterschafe und einen kräftigen Schafbock gerissen - „kein schöner Anblick“, sagt der Jäger Gerhard Schneider. Auch ein Lamm hat er bei Dürrholz im Kreis Neuwied wohl gefressen – es ist verschwunden. Vermutlich sieben bis elf Wölfe sind laut dem Mainzer Umweltministerium in Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden seit der Rückkehr der Raubtiere nach Deutschland. Sie bereichern die Artenvielfalt – und wecken Ängste, vor allem bei Schäfern und manchen Bürgern.

Eine Attacke auf Schafe bei Dürrholz hat die Debatte über den Umgang mit den Raubtieren erneut befeuert. Laut Umweltministerium sind seit 2012 landesweit wohl 19 Nutztiere und vier Wildtiere von Wölfen gerissen worden. Einen Menschen aber habe der scheue Beutegreifer seit Gründung des Bundeslands 1946 noch nie in Rheinland-Pfalz angefallen.

Der Vorsitzende des Landesverbands der Schafhalter/Ziegenhalter und Züchter Rheinland-Pfalz, Werner Neumann, sagte in Neuwied: „Wenn ein Wolf in eine Herde einbricht, sind nicht nur mehrere Schafe tot. Die ganze Herde ist dann ein viertel oder halbes Jahr total traumatisiert. Außerdem können Schafe in Panik auf Autobahnen oder ICE-Strecken ausbrechen und Unfälle verursachen.“

Lisa Vesely, eine der wenigen Wanderschäferinnen in Rheinland-Pfalz, erklärt nahe Konz: „Nach einem Wolfsriss kann es bei Schafen auch zu Totgeburten kommen. Oder Lämmer werden von Muttertieren in Panik totgetrampelt.“

„Unsere Landschaft ist geeignet“

Der Naturschutzbund (Nabu) betont: „Wölfe stehen seit vielen Jahren in Deutschland und Europa unter strengem Schutz und dürfen nicht mehr geschossen werden.“ Der Verband versichert: „Unsere Landschaft ist für den Wolf geeignet, und die Bestände der Beutetiere sind vielerorts hoch.“

Auch das Umweltministerium nennt die Rückkehr des Wolfes erfreulich – und verweist auf Hilfen für Schäfer. Die Kreise Altenkirchen, Westerwald, Neuwied sowie die Stadt Koblenz und kleinere Teile der Kreise Mayen-Koblenz und Rhein-Lahn sind als Präventionsgebiet ausgewiesen. Der Kauf von Elektrozäunen und Herdenschutzhunden für Schafe wird hier laut Ministerium seit diesem Jahr mit 100 statt 90 Prozent gefördert. Für vom Wolf gerissene Nutztiere gebe es sogar landesweit 100 Prozent Entschädigung.

Der Landesjagdverband sieht in Rheinland-Pfalz keinen geeigneten Lebensraum für Wolfsrudel. Mit der extensiven Viehhaltung, dem Wandertourismus und Hundehaltern könne es viele Konflikte geben. „Wir wollen den Wolf weder verteufeln noch verharmlosen“, betont Sprecher Günther Diether Klein. Die Jäger unterstützten den Wolfs-Managementplan des Landes. Bei „Problemwölfen“, die wiederholt Nutztiere gerissen haben, sieht das Papier schon jetzt die „Entnahme“, also eine Tötung, vor. lrs

