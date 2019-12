Karlsruhe.Ein langer metallener Tisch, davor vier apfelgrüne Plastik-stühle, über jedem Platz ein Spiegel und rechts davon je eine angekettete Schere – der erste Drogenkonsumraum in Baden-Württemberg ist simpel eingerichtet, hell und sauber. Am Freitag wurde er in Karlsruhe eröffnet. Abhängige sollen in Zukunft hierher kommen können, um unter hygienischen Bedingungen selbst mitgebrachte Suchtmittel einzunehmen.

Mit den Scheren können die Besucher eingewickelte Rauschmittelportionen öffnen, erklärt Sozialarbeiter Eric Kramer. Im Spiegel können sie Venen an ihrem Hals finden. Daneben stehen den Abhängigen allerlei Utensilien zur Verfügung: Von Spiegelchen, Karte und Röhrchen zum Kokain-„Schnupfen“ bis zu Löffel, Feuerzeug und Zitronensäure-Kapsel zum Aufkochen von Heroin. Einzig sein Rauschmittel muss sich jeder selbst mitbringen.

Bedenken der CDU

Bundesweit gibt es bereits zwei Dutzend solcher Räume in sechs Bundesländern (Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland). Nach dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) können Drogenkonsumräume zugelassen werden, sofern das Land eine Verordnung erlässt. In der grün-schwarzen Landesregierung war die Einrichtung allerdings heftig umstritten. Bedenken gab es besonders von der CDU-Landtagsfraktion und dem CDU-geführten Innenministerium. Im März gab das Kabinett der Verordnung dann grünes Licht.

Die neue Einrichtung befindet sich direkt neben einem schon bestehenden Kontaktladen für Suchtkranke. Betreiber ist die Arbeiterwohlfahrt (AWO). Wer den Drogenkonsumraum nutzen will, muss zu einem Erstgespräch gehen und eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben. Bis zu vier Abhängige gleichzeitig können hier ihre mitgebrachten Drogen einnehmen. Durch den regelmäßigen Kontakt habe auch der ein oder andere die Chance, aus der Sucht herauszukommen, sagt Sozialminister Manne Lucha (Grüne) bei der Eröffnung am Freitag. lsw

