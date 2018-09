Bischof Fürst fürchtet eine Austrittswelle

Stuttgart.Gebhard Fürst sieht eine tiefe Verunsicherung der Gläubigen: „Ich befürchte, dass wir eine steigende Zahl von Austritten haben werden.“ Deshalb will der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart nicht auf nächsten Dienstag warten, bis Kardinal Marx die bundesweiten Zahlen über den sexuellen Missbrauch Minderjähriger durch Priester und Ordensleute vorstellt. Fürst zu den vorab bekanntgewordenen Einzelheiten: „Noch immer bin ich bestürzt über die große Anzahl der Taten und der Täter, aber auch über die Last der Schuld in unserer Kirche.“ Er sei „bis tief ins Mark erschüttert“ und wolle sich „mit Scham bei den Opfern entschuldigen“.

Zumindest für seine Diözese will Bischof Fürst nicht auf die Präsentation der vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim und den Universitäten Heidelberg sowie Gießen (MHG-Studie) gesammelten Zahlen warten. Gilt doch die Aufarbeitung des Missbrauchs in Rottenburg durch eine bereits 2002 eingesetzte unabhängige Kommission in der katholischen Kirche als vorbildlich. Und eigentlich habe man die Zahlen ja schon im Sommer vorstellen wollen, erklärt er sein Vorpreschen. Für den langen Vorlauf überraschen allerdings die Flüchtigkeitsfehler. In der Erzdiözese Freiburg will man dagegen erst Stellung beziehen, wenn „Zahlen und Fakten verlässlich auf dem Tisch liegen“.

70 Priester und zwei Diakone der Diözese Rottenburg-Stuttgart wurden von 1946 bis heute des Missbrauchs an Minderjährigen beschuldigt. „Eine tatsächliche Täterschaft konnte nicht in allen Fällen nachgewiesen werden“, betont der Bischof. In vier Fällen seien die Hinweise nicht plausibel gewesen, präzisiert Diözesanrichter Norbert Reuhs. 45 der Kleriker sind bereits verstorben und konnten nicht mehr belangt werden. Erst auf Nachfragen wird klar, dass zu den 72 Klerikern der Diözese weitere 18 Geistliche kommen, für die Orden zuständig sind oder andere Arbeitgeber.

Elf Fälle wurden an die Kongregation für die Glaubenslehre in Rom weitergeleitet, die für die innerkirchlichen Sanktionen gegen die Täter zuständig ist. Zwei Priester wurden aus dem Klerikerstand entlassen, faktisch ein weltweites Berufsverbot. In den anderen neun Fällen wurden Verweise ausgesprochen, zum Teil mit Gehaltseinbußen für maximal fünf Jahre garniert. Sieben Ermittlungsverfahren haben Staatsanwälte bisher eingeleitet.

146 „Betroffene“ gemeldet

Auf der anderen Seite stehen die Opfer. Die Kirche spricht lieber von „Betroffenen“, angeblich um weitere Stigmatisierung zu verhindern. Bis Mitte August haben sich 146 „Betroffene“ bei der Kommission gemeldet. 90 von ihnen bezichtigen Priester des Missbrauchs, 56 Fälle beziehen sich auf Ordensleute und Laien, die im Dienst der Diözese oder bei der Caritas arbeiten. 640 000 Euro hat die Diözese bisher in „Anerkennung des Leids“ an Opfer des sexuellen Missbrauchs ausbezahlt. In der Regel seien das 5000 Euro, in einigen schweren Fällen bis zu 10 000 Euro, erläutert die frühere Sozialministerin Monika Stolz (CDU), die Vorsitzende der Kommission. Weitere 130 000 Euro wurden für Therapien übernommen.

Seit 2014 leitet Stolz die Kommission. Sie verweist auf den „reichen Erfahrungsschatz“, den das Gremium im Umgang mit Missbrauchsopfern angesammelt hat. Jedem Vorwurf werde nachgegangen, betont Stolz. Im Vordergrund stünden die Opfer und ihre Belastung. Reuhs verdeutlicht die von Mensch zu Mensch höchst unterschiedlichen Belastungen. Eine Frau leide noch Jahrzehnte später, weil ihr der Pfarrer beim Erstkommunikationsunterricht in die Bluse gegriffen habe. Dagegen habe ein Mann berichtet, er sei mehrfach penetriert worden, aber darüber hinweg. Reuhs will die Grausamkeiten eigentlich nicht in unterschiedliche Kategorien einteilen. Vergewaltigungen mit Penetration habe es gehäuft in den 60er und 70er Jahren in Kinderheimen gegeben. „Der größte Teil des Missbrauchs ist unterhalb dieser Grenze verlaufen, etwa mit Oralverkehr“, sagt er.

Seit 2012 gibt es in der Diözese die „Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugendschutz“. Die hauptamtliche Leiterin spricht auch unangenehme Wahrheiten aus. „Das Thema ist nicht beendet“, betont sie. Im Gegenteil, durch die digitalen Medien und das Internet gebe es neue Möglichkeiten des sexuellen Missbrauchs. Über den Klerus hinaus nimmt sie jetzt die Beschäftigten in den Fokus. In den nächsten fünf Jahren sollen 15 000 Mitarbeiter an Fortbildungen teilnehmen, in der konkrete Szenen vorgeführt werden, um den Unterschied zwischen alltäglichen Grenzüberschreitungen und sexuellem Missbrauch zu erklären. Sie verweist auf Studien, dass durchschnittlich in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder bereits Missbrauch erfahren haben.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018