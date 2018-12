Bischof will aufklären

Freiburg.Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger verlangt nach dem jahrzehntelangen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche schnelles Handeln. Die Aufarbeitung müsse rasch vorangehen, sonst verliere die Kirche an Glaubwürdigkeit. „Wir werden daran gemessen, wie konsequent und auch zeitnah wir all das aufarbeiten, was bisher liegen gelassen wurde“, sagte Burger in Freiburg. „Dieser Prozess darf sich nicht in die Länge ziehen, die nötigen Konsequenzen für die Zukunft dürfen nicht aufgeschoben werden.“ Dies sei die Kirche auch den Missbrauchsopfern schuldig.

Durch die Missbrauchsaffäre habe die Kirche Vertrauen verloren, sagte Burger. „Neues Vertrauen können wir nur gewinnen, wenn wir zu unseren Fehlern stehen, daraus lernen und uns so verändern, dass sie möglichst nicht wieder geschehen.“ Kirche müsse sich verändern, um Missbrauch und vor allem Machtmissbrauch nicht zu begünstigen.

Eine im September von der Deutschen Bischofskonferenz vorgestellte Studie hatte den massiven sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Kleriker in den vergangenen Jahrzehnten detailliert belegt. Burger hatte daraufhin eingeräumt, dass es in seiner Diözese über Jahrzehnte hinweg Missbrauch und Vertuschung gegeben habe. Von Anfang 1946 bis Ende 2015 wurden den Angaben zufolge im Bereich der Erzdiözese 190 Beschuldigte entdeckt, die meisten von ihnen Priester. Es gebe mindestens 442 Betroffene. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018