Bisher fünf Entlassungen

Wiesbaden/Hamburg.Wegen einer möglichen rechtsextremistischen Gesinnung ist in Hessen gegen fast 40 Polizisten ermittelt worden. Das sagte Innenminister Peter Beuth (Bild/CDU) in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem Magazin „Der Spiegel“. Größtenteils gehe es bei dem Verdacht um das Teilen von Sprüchen und Bildern, sagte Beuth.

Beuth: Aufwendige Verfahren

Mehr als ein Dutzend dieser Verfahren sei bereits eingestellt worden. Fünf Männer wurden nach Angaben des Ministers aus dem Dienst entlassen. Bei den restlichen Fällen liefen die Ermittlungen noch. Jeder noch so kleine Anfangsverdacht in der Polizei werde sofort von den Ermittlern geprüft. „Deshalb schließe ich auch nicht aus, dass sie sich künftig noch mit weiteren Fällen befassen werden“, sagte Beuth in dem Interview.

Die Ermittlungen seien äußerst komplex, erklärte der Innenminister. Auf den Handys der verdächtigen Polizisten, die wegen der rechten Chats im Fokus stehen, seien etliche Daten gesichert worden. „Es ist in jedem Einzelfall tatsächlich und juristisch sehr aufwendig“, sagte der Innenminister. lhe (Bild: dpa)

