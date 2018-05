Blühende Pflanzenpracht lockt nach Eichenzell

Anzeige

Eichenzell.Lilien stehen in diesem Jahr als Sonderthema im Mittelpunkt des Fürstlichen Gartenfestes in Schloss Fasanerie. Rund um das Barockschloss im osthessischen Eichenzell werden von heute an bis Montag, 21. Mai, mehr als 170 internationale Aussteller Gartenideen, Pflanzen und Accessoires präsentieren – und das Ganze auf einer Fläche von 26 000 Quadratmetern. Neben einer außergewöhnlichen, blühenden Pflanzenvielfalt und botanischen Besonderheiten werden auch hochwertige Gartenmöbel und -geräte, Kunsthandwerk und Mode geboten. Im Rahmenprogramm wird es unter anderem Vorträge von Pflanzen- und Gartenexperten geben. lhe (Bild: dpa)

Info: Alle weiteren Infos zum Programm im Internet unter www.gartenfest.de