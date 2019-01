Frankfurt.Frühaufstehern in Hessen hat sich gestern Morgen ein seltenes Bild gezeigt: Das als Blutmond bezeichnete Himmelsphänomen ist in weiten Teilen des Landes gut zu sehen gewesen. Besonders eindrucksvoll zeigte sich der rötlich gefärbte Mond kurz vor Sonnenaufgang über der Frankfurter Skyline. Unser Bild ihn über der Antenne an der Spitze der Zentrale der Commerzbank. dpa (Bild: dpa)

© Südhessen Morgen, Dienstag, 22.01.2019