Blutspende-Termin in Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim.Das DRK in Groß-Rohrheim bietet am Montag, 17. Juni, einen Blutspende-Termin von 16.30 bis 20 Uhr im DRK-Heim, Jahnstraße 9, an. Jeden Tag brauchen Menschen aufgrund von Krankheiten oder Unfällen Bluttransfusionen. Die Präparate können nur aus Blutspenden gewonnen werden, eine künstliche Alternative gibt es nicht. Jede Blutspende gibt einem Mensch eine Heilungsmöglichkeit und rettet vielleicht sogar Leben. Und das DRK benötigt viele Spender, damit dauerhaft in Groß-Rohrheim ein Termin angeboten werden kann. Zugleich sucht der Ortsverein Freiwillige, die zum Beispiel bei der Bewirtung als Helfer mitwirken und so das DRK unterstützen. Um diese Aufgabe zu unternehmen, müsse man kein Mitglied sein. str

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.06.2019