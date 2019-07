BMX-Meisterschaft in Stuttgart

Stuttgart.Zum ersten Mal finden am Wochenende die Deutschen BMX-Meisterschaften in Stuttgart statt. BMX wurde in den 80er Jahren zum Trend. „Kids haben gesagt: Motocross ist cool – nur hatten sie kein Geld für Motorräder“, erklärt Smail Mast, Vorsitzender der BMX-Union Stuttgart. Stattdessen lieferten sie sich auf hügeligen Strecken mit wendigen Fahrrädern Rennen. Bicycle Motocross – „Fahrrad Motocross“ oder BMX – war geboren. Seit 2008 werden auch olympische Medaillen vergeben. Vor allem Frankreich, die Niederlande und die USA gehören international zu den führenden Nationen. seko

