Bolldorf ohne Mehrheit

Wiesbaden.Im hessischen Landtag gibt es eine breite Ablehnung gegen den AfD-Kandidaten für den Posten des Landtags-Vizepräsidenten. Bis auf die FDP kündigten alle Fraktionen im Wiesbadener Parlament an, den Abgeordneten Karl Hermann Bolldorf bei der für morgen geplanten Abstimmung im Parlament nicht zu wählen.

„Wir wählen niemanden aus einer Partei, in der Herr Höcke, Herr Gauland oder Frau von Storch das Sagen haben“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Boddenberg. „Die teilweise rassistischen und extremistischen Aussagen sprechen für sich.“ Die CDU-Fraktion habe eine klare Haltung: „Wir machen nichts mit der AfD und wir machen nichts mit den Linken.“

Boddenbergs Kollege von den Grünen, Mathias Wagner, erklärte: „Derzeit haben wir in kein Mitglied der AfD-Fraktion das nötige Vertrauen, um ihm oder ihr die Leitung des Landtages anzuvertrauen.“

Unterstützung von der FDP

Die SPD-Fraktion habe in der Gesamtschau seiner öffentlichen Äußerungen erhebliche Zweifel daran, dass Bolldorf imstande sei, Sitzungen des Landtagsplenums mit der erforderlichen Neutralität und Zurückhaltung zu leiten, betonte ein Sprecher. Es gebe auch Zweifel, ob Bolldorf den Landtag in der Öffentlichkeit angemessen repräsentieren könne.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion der Linken, Hermann Schaus, betonte, der neue Personalvorschlag der AfD sei genauso unannehmbar wie der vorherige. Bolldorf habe sich in unerträglicher Weise öffentlich über Flüchtlinge, den Islam und Homosexuelle geäußert, so dass ihm jegliche Eignung fehle, den hessischen Landtag in seiner Gesamtheit zu repräsentieren.

Lediglich die FDP-Fraktion will den AfD-Abgeordneten nach Angaben eines Fraktionssprechers wählen. lhe

