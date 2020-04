Boom für Autokinos

Frankfurt.Eine Woche nach der Wiedereröffnung von Deutschlands ältestem Autokino Gravenbruch werden in dieser Woche in Kassel und in Taunusstein weitere Autokinos eröffnet. „Die Kinobranche an sich boomt natürlich nicht, wir als Teil davon haben aber momentan Hochsaison und einen Riesenzulauf, weil wir die einzige Freizeitaktivität in ganz Deutschland sind. Es boomt in Deutschland, die Autokinos schießen aus dem Boden wie Pilze“, sagte Theaterleiter Heiko Desch vom Autokino Gravenbruch am Dienstag.

Auf dem Messeplatz Schwanenwiese in Kassel geht es schon am Mittwoch (29. April) los, das temporäre Popup-Autokino auf dem Halberg in Wehen zieht am Donnerstag nach. In Gießen soll es an der Hessenhalle ab dem 13. Mai mit Vorstellungen für Autokino-Anhänger losgehen. In Gravenbruch gibt es nun zwei Vorstellungen täglich. Eine mit Einbruch der Dunkelheit, hier werden hauptsächlich Komödien, Familienfilme oder Entertainment geboten, während die zweite Vorstellung nach Mitternacht auf Fans von Action- oder Horrorfilmen abzielt.

Die Landesregierung hat verordnet, dass auch im Autokino die Abstandsregelungen eingehalten werden müssen. So dürfen Autos nur in einem Abstand von 1,5 Metern voneinander entfernt stehen. Die Krise ist für Autokinos eine besondere Chance. „Wir hoffen natürlich, dass sich das nachhaltig auswirkt und wir einige neue Zuschauer überzeugen und alte Zuschauer zurückgewinnen können“, erklärte Desch. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 29.04.2020