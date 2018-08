Borkenkäfer mag es warm

Die Trockenheit macht Fichten zu leichter Beute für die Borkenkäfer. © dpa

Wiesbaden.Der trockene Sommer hat in Hessens Wäldern zu einer Massenvermehrung des Borkenkäfers geführt. Die Brut des Schädlings werde zusätzlich begünstigt, weil nach dem Sturm Friederike im Januar noch umgefallene Bäume auf dem Boden liegen. „Ein ansteigender Schadholzanfall ist daher grundsätzlich nicht auszuschließen“, teilte das Umweltministerium in Wiesbaden auf Anfrage mit. Da wegen der anhaltenden Dürre die Brutmöglichkeiten weiter zunehmen, sei noch nicht seriös abschätzbar, wie groß der Schaden ausfallen könnte.

Auch in den rheinland-pfälzischen Wäldern sind mehr Bäume von Borkenkäfern befallen als sonst. Das Ausmaß der Schäden habe sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren überall in Rheinland-Pfalz spürbar erhöht, erklärte das Umwelt- und Forstministerium in Mainz. lhe/lrs

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.08.2018