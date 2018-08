Bouffier: Dürre bedroht Existenz von Landwirten

Anzeige

Wiesbaden.Hessens Landwirte sollen wegen der wetterbedingten Ernteausfälle (Bild) rasch Hilfe vom Land erhalten. Das sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gestern während des Besuchs eines Bauernhofs in Runkel-Arfurt. „Die Dürreperiode in diesem Jahr macht nicht nur Mensch und Tier zu schaffen, sondern sie bedroht Existenzen in der Landwirtschaft “, erklärte Bouffier. Er will Landwirten, die einen deutlichen Ertragsrückgang hatten, bis zu 50 Prozent der durch die Dürre verursachten Verluste ausgleichen. Zudem sprach er sich für die Einführung einer neuen Gefahrenversicherung aus, die wetterbedingte Schäden und Ernteeinbußen besser abfedere. lhe (Bild: dpa)