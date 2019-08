Bouffier: Militär-Abzug ist nur Drohkulisse

Wiesbaden.Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat gelassen auf den angedrohten Teilabzug von US-Soldaten aus Militärstandorten in Deutschland reagiert. „Ich glaube, dass hier eine Drohkulisse aufgebaut werden soll und halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass die Androhungen umgesetzt werden sollen. Eine Verlegung würde erheblichen logistischen und finanziellen Aufwand bedeuten und wäre in der Sache nicht zu rechtfertigen“, sagte er. Das Foto zeigt US-Soldaten nach ihrer Ankunft auf der US-Airbase in Wiesbaden-Erbenheim vor der Nationalflagge. lhe (Bild: dpa)

