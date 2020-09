Bouffier sitzt weiter fest im Sattel

Wiesbaden.Wie waren die Spekulationen noch vor einem Jahr ins Kraut geschossen. Wird Volker Bouffier sein Amt als hessischer Ministerpräsident spätestens zur Kommunalwahl im kommenden Frühjahr niederlegen? Und gibt er als ersten Schritt für den Generationswechsel bereits in diesem Herbst den CDU-Landesvorsitz ab? Schließlich hatte der heute 68-Jährige gerade erst eine Krebsbehandlung an der Nase hinter sich und in einem Fernsehinterview die Frage nach einer Staffelübergabe noch vor der nächsten Landtagswahl 2023 vielsagend mit der Aussage beantwortet: „Dafür spricht viel.“

Doch von all dem ist heute keine Rede mehr. Der Krebs ist besiegt, der für seine Nachfolge favorisierte Finanzminister Thomas Schäfer lebt nicht mehr, und vor allem hat Bouffier nach dem Mord an seinem Parteifreund Walter Lübcke, den rassistisch motivierten Morden von Hanau und nicht zuletzt in der Corona-Krise als Krisenmanager noch einmal an Statur gewonnen. In der CDU gilt er auf absehbare Zeit als unverzichtbar und sitzt fester im Sattel denn je. Unangefochten tritt der Landesvater am Samstag auf dem Parteitag im nordhessischen Willingen wieder als Landesvorsitzender an. Und alles andere als ein Ergebnis ganz in der Nähe seiner 98,5 Prozent bei der letzten Wiederwahl vor zwei Jahren wäre eine faustdicke Überraschung.

Bouffiers nunmehr sechste Kandidatur für dieses Amt ausgerechnet im sauerländischen Willingen hat dabei Symbolkraft. Genau dort war er vor zehn Jahren als Nachfolger Roland Kochs zum ersten Mal zum hessischen CDU-Chef gewählt worden, Ministerpräsident wurde er wenige Wochen später. An Profil gewann Bouffier vor allem nach Bildung der ersten schwarz-grünen Koalition in einem Flächenland Anfang 2014. Die regiert seitdem in Hessen ausgesprochen harmonisch und gewann die Landtagswahl im vorletzten Herbst entgegen allen Umfragen, wenn auch nur noch mit einer Stimme Mehrheit im Wiesbadener Landesparlament.

Seine Aussage zur vorzeitigen Staffelübergabe hat Bouffier inzwischen korrigiert. Nachfolgespekulationen, wie sie nach dem tragischen Tod Schäfers noch einmal kurz aufgeblitzt waren, sind inzwischen so gut wie komplett verstummt. Alle möglicherweise in Frage kommenden Kandidaten wie etwa Finanzminister Michael Boddenberg, Innenminister Peter Beuth oder der Berliner Kanzleramtsminister Helge Braun werden wohl kaum wesentlich vor der nächsten Landtagswahl in drei Jahren zum Zuge kommen. Bouffier allein wird über den Zeitpunkt entscheiden.

Stellvertreter treten erneut an

Neben ihm treten in Willingen auch seine drei Stellvertreter im Landesvorsitz wieder an: Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, Digitalstaatssekretär Patrick Burghardt und Europaministerin Lucia Puttrich bewerben sich ohne Gegenkandidaten. Auch der von Bouffier berufene Generalsekretär Manfred Pentz steht erneut zur Wahl. Trotz so viel personeller Kontinuität wird sich der Landesparteitag aber dennoch sehr deutlich von allen bisherigen unterscheiden: Der Kongress steht ganz im Zeichen der Corona-Schutzmaßnahmen, und die Verantwortlichen der Parteizentrale im Wiesbadener Alfred-Dregger-Haus sind froh, dass er mit allen Kontaktbeschränkungen überhaupt als Präsenzveranstaltung stattfinden kann. Dafür müssen sich die 352 Delegierten diesmal auf zwei benachbarte Hallenverteilen, zwischen denen sie während des Parteitags nicht wechseln dürfen. Liveübertragung aller Reden und Wortmeldungen im jeweils anderen Gebäudeteil sind natürlich ebenso garantiert wie die Stimmabgabe jedes Delegierten.

Damit die geheime Wahl trotz eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit garantiert ist, hat Generalsekretär Pentz eigens einen mobilen Sichtschutz aus Pappe konstruiert, der an jedem Platz zu finden sein wird. Garderobe gibt es keine, das Essen besteht nur aus einem Lunchpaket am Platz. Der traditionelle Hessenabend als gesellschaftliches Event entfällt natürlich auch.

Mit all dem und auch mit der verkürzten Tagesordnung könnte Willingen ein Vorbild für den CDU-Bundesparteitag im Dezember in Stuttgart sein. Von personeller Kontinuität wird da mit der Wahl eines neuen Parteichefs aber wohl keine Rede sein.

