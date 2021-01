Bouffier spricht von „Zumutungen“

Wiesbaden.„Wir wissen, was wir den Menschen zumuten“, sagten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir und Sozialminister Kai Klose (beide Grüne) am Mittwochnachmittag in Wiesbaden fast wortgleich. Es geht um die Corona-Beschränkungen, deren Verlängerung und teilweise Nachschärfung die Landesregierung kurz zuvor auch für Hessen beschlossen hat. Wichtigste Änderung in den ab Samstag geltenden neuen Verordnungen ist, dass in Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen in den Geschäften künftig medizinische Masken getragen werden müssen.

Sperrung beliebter Ausflugsziele

Ein Schal, selbstgenähter Mundschutz oder Ähnliches reichen dann nicht mehr aus. Immerhin hat das sogenannte Corona-Kabinett aber auch an zwei Stellen die Lockerung bisheriger Kontaktbeschränkungen beschlossen. So gilt das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit künftig nur noch auf belebten Plätzen und Straßen, und die Beschränkung des Bewegungsradius in Regionen ab einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner entfällt zugunsten einer Sperrung publikumsträchtiger Ausflugsziele. Und das sei ja schließlich der Sinn der Maßnahme gewesen, sagte Bouffier zur Begründung.

Der Ministerpräsident warb um Verständnis für die gerade beschlossenen Maßnahmen. Der Lockdown zeige mit allmählich rückläufigen Infektionszahlen durchaus Wirkung. Deren Absinken reiche aber noch längst nicht aus, zudem gebe es noch viel zu viele Corona-Tote, und Sorge bereite erst recht die mutierte Virusvariante mit ihrer deutlich höheren Ansteckungsrate. „Deshalb können wir jetzt nicht lockern“, fügte Bouffier hinzu.

Binnen 24 Stunden wurden am Mittwoch in Hessen 1329 weitere Infektionen mit dem Coronavirus und 118 neue Todesfälle registriert. Bouffier äußerte aber die Hoffnung, dass die Zahlen mit den jetzt getroffenen Beschlüssen weiter zurückgehen und sich der angestrebten Inzidenz von 50 näherten. Dann könnten nach Auslaufen der Bestimmungen am 14. Februar auch schrittweise wieder Öffnungen vorgenommen werden. Die von Angela Merkel und seinen Länderkollegen getroffenen Vereinbarungen seien jedenfalls „vernünftig“, fügte Bouffier hinzu und lobte, dass in der Schaltkonferenz schließlich doch wieder eine gemeinsame Haltung gefunden wurde.

Die medizinischen Masken, die übrigens auch im Gottesdienst getragen und dort auch am Sitzplatz nicht abgenommen werden dürfen, sollen ebenfalls dazu beitragen, die Pandemie einzudämmen. Eine Million Stück davon sollen über die Tafeln der Essensausgabe an Bedürftige verteilt werden. Und die vom Bund verabschiedete Verordnung zur Förderung von mehr Homeoffice will das Land begleiten, indem es für seine eigenen Beschäftigten den schon beachtlichen Anteil von 51 Prozent zu Hause Arbeitenden noch einmal auszuweiten versucht.

Besserung erhofft sich Sozialminister Klose auch von der neuen Bestimmung, dass Besucher in Altenpflegeheimen einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, wobei ein Schnelltest genügt.

Keine Änderungen gibt es dagegen in den Kitas und Schulen. Die Eltern von Kindergartenkindern werden dringend gebeten, ihre Sprösslinge zu Hause zu lassen. Wo dies nicht möglich ist, können sie aber weiter in die Kitas gebracht werden, ein Betretungsverbot gebe es auch in Zukunft nicht. Ähnliches gilt für die Klassen 1 bis 6 der Schulen.

Ab Klasse 7 gibt es Fernunterricht, nur für die Schüler der Abschlussklassen gibt es weiter Präsenzunterricht. Das habe sich bewährt, derzeit seien nur etwa 19 Prozent der Schüler vor Ort, viel weniger als bei der Schließung mit stark frequentierter „Notbetreuung“ im Frühjahr.

Zu den neuen Verordnungen in Hessen gehören auch schärfere Bestimmungen für die Quarantäne nach Reisen in Länder mit vielen Virusmutationen wie Großbritannien und Südafrika. Diese darf künftig frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Corona-Test aufgehoben werden.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.01.2021