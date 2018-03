Bouffier verurteilt Angriffe

Anzeige

Frankfurt.Polizeiübung statt Staatskanzlei: Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat sich mit mehreren Ministern bei einer auswärtigen Kabinettssitzung im Frankfurter Polizeipräsidium ein Bild von neuen Einsatzszenarien gemacht. Dazu gehörte auch die Demonstration eines Taser-Einsatzes, der derzeit in Frankfurt und Offenbach in einem Pilotprojekt erprobt wird. Die Elektroschockpistolen gelten als Alternative zum Schusswaffengebrauch in der Auseinandersetzung mit sehr aggressiven und körperlich überlegenen Gewalttätern.

Auch die Arbeit sogenannter Notinterventionsteams, die etwa bei terroristischer Bedrohung mit spezieller Schutzausrüstung zum Einsatz kämen, ließen sich Bouffier und seine Minister zeigen.

Präventionsarbeit hervorgehoben

Besorgt äußerte sich der Ministerpräsident über Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute oder Rettungskräfte während Einsätzen. Wer im Einsatz sei, um andere Menschen zu retten, habe Anspruch auf Schutz, betonte er. Gleichzeitig hob der Regierungschef hessische Beispiele erfolgreicher Präventionsarbeit für mehr Sicherheit hervor. So habe Hessen als einziges Bundesland ein Programm für Deradikalisierung im Strafvollzug. Auch die Body Cam, die in Frankfurt erprobt wurde und nun in allen Bundesländern zum Einsatz kommt, zähle dazu. lhe