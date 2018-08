Bouffier wünscht sich Jamaika

Anzeige

Der nach dem CSU-Aufstand dort drohende Auftrieb der AfD wäre auch in Hessen kaum willkommen. Bouffier rät seinen Parteifreunden im Umgang mit der AfD, „nicht wie das Kaninchen auf die Schlange zu gucken“, sondern die Partei in der Sache zu stellen und klarzumachen, „dass man mit Krawall, Protest und Lügengeschichten kein Land voranbringen kann“. Wie auch immer, der erstmalige Einzug in den Wiesbadener Landtag scheint kaum noch zu verhindern zu sein, und so kämen nur die bei CDU und SPD gleichermaßen unbeliebte große Koalition oder das in Berlin gescheiterte Jamaika-Projekt für Wiesbaden in Frage. Allerdings nur, wenn sich die FDP und ihr Spitzenkandidat Rene Rock für Bouffier und nicht SPD-Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel entscheidet. Da das nicht sicher ist, setzt Bouffier darauf, dass die Wähler der FDP einen solchen Schwenk der Liberalen nicht mitmachen würden. Doch auch dann finge seine eigentliche Arbeit erst an, die sich eifrig bekämpfenden Liberalen und Grünen als seine Koalitionspartner auf eine Linie zu bringen.

Bis dahin ist es noch lange hin, und Bouffier genießt es sichtlich, bei seiner Sommerreise im nordhessischen Körle einen Wettbewerb um die 50 besten Dorfgasthöfe in Hessen zu eröffnen. Auch sich in der Uni Kassel den Einsatz von Robotern in der Forschung zeigen zu lassen oder in Marburg Feuerwehrmänner als „Menschen des Respekts“ auszuzeichnen, macht ihm offensichtlich Spaß. Die Landtagswahl ist erst in drei Monaten – „und drei Monate sind in der Politik eine kleine Ewigkeit“, sagt der Ministerpräsident.

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.08.2018