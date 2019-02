Brandursache weiter unklar

Rüsselsheim/Darmstadt.Mehr als eine Woche nach dem tödlichen Feuer in einem Rüsselsheimer Wohnhaus ist die Ursache noch immer unklar. „Wir können jedoch mittlerweile einen technischen Defekt ausschließen“, sagte ein Sprecher der Polizei gestern. Der Brand am Donnerstag vergangener Woche hatte das Leben eines neun Jahre alten Mädchens und eines 39-jährigen Hausbewohners gefordert. Der Mann war in Panik aus dem dritten Stock gesprungen und dabei ums Leben gekommen. D as Mädchen erlitt eine Rauchgasvergiftung und starb am vergangenen Dienstag in einer Klinik. Von einer vorsätzlichen Brandstiftung gehen die Beamten nicht aus. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019