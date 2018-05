„Brauchen den Wolf hier nicht“

Anzeige

„Die Familie Fröschle stand unter Schock“, sagte Anette Wohlfahrt, Chefin des Landesschafzuchtverbands. „Da ist wohl auch manches in der Darstellung durcheinandergeraten. Den Zaun hätten sie in der Höhe ohnehin haben müssen.“ Eine Existenzgefährdung sieht sie bei allem Verständnis nicht. Selbst dann nicht, wenn sich per Gentest herausstellen sollte, dass der Wolf nicht „auf Durchreise“ ist, sondern derselbe, der schon im Dezember in Wildbad drei Schafe riss. Dann hätte er im Nordschwarzwald sein Revier aufgeschlagen, die Gegend würde zum Wolfsgebiet erklärt. „Damit ändern sich die Vorgaben für die Haltung. Bislang ging es nur darum, die Schafe im Zaun zu halten. Im Wolfsgebiet geht es darum, den Wolf draußen zu halten“, sagt Wohlfahrt. Fröschle müsste dann seine Herde von vier Seiten einzäunen, die Böschungen würden nicht mehr beweidet, der Landschaftspflegevertrag nicht mehr erfüllt. Gibt es dann noch Geld? „Das muss geklärt werden“, sagt Wohlfahrt.

„Ins Jagdrecht aufnehmen“

„Ich würde nicht lange fackeln, den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen und in extremen Fällen zum Abschuss freigeben“, sagt Klaus Mack. Nicht, weil sich der Wildbader Bürgermeister um die Touristen und den Ruf seiner Stadt sorgt oder um die Sicherheit der Bürger, sondern weil er glaubt, dass das erst der Anfang ist. „Was, wenn ein ganzes Rudel da ist?“ Es habe aber auch schon Anrufe gegeben, dass man nicht mehr Urlaub in Wildbad machen könnte, und die Frage, ob man noch zum Joggen in den Wald gehen kann. Aber das Konzept des naturnahen Tourismus, mit dem der Ort nach der Bäderkrise allmählich wieder auf Erfolgskurs ist, sieht er durch die Rückkehr des Wolfes nicht beeinträchtigt: „Wir hätten den Wolf wirklich nicht gebraucht. Aber jetzt ist er da, und man muss schauen, wie man das Miteinander von Mensch und Wolf regelt.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.05.2018