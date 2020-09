„Brauchen einen Kassensturz“

Stuttgart.Eine Überprüfung der bisherigen Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise fordert der Chef der Grünen im baden-württembergischen Landtag, Andreas Schwarz. „Da muss man schauen, was wirklich benötigt wird“, sagt er im Interview.

Herr Schwarz, nächste Woche beginnt die Schule wieder in Baden-Württemberg. Wie gut ist man für einen Regelunterricht unter Pandemiebedingungen vorbereitet?

Andreas Schwarz: Das Wichtigste ist für mich, dass überall Präsenzunterricht stattfindet, wo es möglich ist. Schule hat auch eine soziale Funktion. Das Kultusministerium und die Schulen müssen zuerst schauen, mit welchem Lernstand die Kinder zurückkommen. Wenn es Lücken gibt, müssen diese durch zusätzliche Angebote geschlossen werden. Kein Kind darf verloren gehen. Und dann müssen wir zur digitalen Aufholjagd ansetzen. Ich wünsche mir, dass wir in Baden-Württemberg beim digitalen Klassenzimmer eine Vorreiterrolle anstreben.

Die SPD schlägt vor, 1000 Lehrer zusätzlich einzustellen, um Schüler mit Lernlücken gezielt zu fördern. Was halten Sie davon?

Schwarz: Die Kultusministerin muss ein Konzept dafür entwickeln, wie man die Lernlücken bei den einzelnen Kindern schließt. Dafür sind die Lehrerinnen und Lehrer zuständig. Die müssen dafür an anderer Stelle entlastet werden. Wir schlagen die Bildung von multiprofessionellen Teams vor. Da können Psychologen dabei sein und IT-Spezialisten, vielleicht auch fitte Studierende.

Hätte man damit nicht schon in den Ferien damit anfangen können….

Schwarz: Ja.

Zur digitalen Vorreiterrolle ist es ein weiter Weg. Tatsächlich schneidet das Land beim schnellen Internet für Schulen und der Digitalisierung im Ländervergleich schlecht ab. Wer ist schuld?

Schwarz: Das ist eine gute Frage. Corona hat gezeigt, dass ganz Deutschland einen immensen Nachholbedarf hat. In Ländern wie Dänemark gehört der Laptop nicht nur zum Fern-, sondern zum Präsenzunterricht. Da müssen wir hinkommen. Es ist keine finanzielle Frage. Man muss es einfach machen. Alle politischen Ebenen sind aufgerufen. Die Kommunen bei der Beschaffung der Geräte und der Infrastruktur, das Kultusministerium bei der digitalen Lernplattform. Was diese anbelangt: Es gibt bei uns in Baden-Württemberg Hidden Champions mit datensicheren Lösungen, die weltweit eingesetzt werden, unter anderem an Hochschulen. Das wäre auch eine Riesenchance für unsere baden-württembergische Wirtschaft.

Auch die politische Arbeit beginnt jetzt wieder. Wo wollen Sie für die Grünen bis zur Landtagswahl punkten?

Schwarz: Baden-Württemberg steht gut da, auch in den Kommunen. Wir haben noch viel vor in Baden-Württemberg. Wir wollen das Land klimafest machen und die Transformation der Wirtschaft gestalten, insbesondere der Autoindustrie. Sehr wichtig geworden ist für mich, dass wir die liberale Demokratie verteidigen. Dafür haben wir Grünen die Kraft.

Besteht die Gefahr, dass die corona-bedingte Wirtschaftskrise das grüne Hauptthema Klimaschutz überlagert?

Schwarz: Das sehe ich nicht. Wir werden uns auf unserer Fraktionsklausur ausführlich mit Zukunftsinvestitionen beschäftigen. Wir wollen dazu den Ökonomen Marcel Fratscher per Videokonferenz zuschalten. Viele Unternehmen machen sich auf, klimaneutral zu produzieren. Wir können Klimaschutz und Wohlstand zusammenbringen.

Ihre Koalition will in einem Nachtragshaushalt weitere Hilfen für die Wirtschaft finanzieren. Was ist Ihnen da wichtig?

Schwarz: Es muss finanzpolitische Vernunft einziehen. Es geht nicht darum, mit der Gießkanne alles zu machen, sondern unsere Stärken zu stärken. Für einen Zukunftsplan sehe ich zwei Bereiche: In der Gesundheitswirtschaft geht es um Medizintechnik, neue Medikamente und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Der zweite Teil betrifft die Mobilität, Batterietechnik, Ausbau der Ladeinfrastruktur und autonomes Fahren. Das Elektroauto der Zukunft muss hier erforscht, entwickelt und hergestellt werden.

Könnte man angesichts der Rekordschulden nicht auch auf Projekte verzichten, die vor der Krise beschlossen wurden?

Schwarz: Die Ressorts sind aufgerufen, hierzu Vorschläge zu machen. Mein Ziel ist ganz klar: keine Kreditaufnahme bis zum Ultimo. Es gibt eine Grenze für die Neuverschuldung. Zunächst müssen wir uns einen Überblick über die beschlossenen Hilfsprogramme verschaffen. Bisher sind ja von den bewilligten 4,1 Milliarden Euro erst 1,33 Milliarden ausgegeben. Da muss man schauen, was wirklich gebunden ist und wirklich benötigt wird. Wir brauchen erst einen Kassensturz.

Die Grünen setzen in Baden-Württemberg alles auf die Karte Winfried Kretschmann. Ist das nicht ein politisches Risiko in unserer schnelllebigen Zeit?

Schwarz: Winfried Kretschmann genießt hohes Ansehen bei der Bevölkerung. Er ist der beliebteste Ministerpräsident in Deutschland. Er hat klare Pläne, wie er Baden-Württemberg weiterbringen will. Deswegen ist es wichtig, dass wir Grünen unsere Kräfte bündeln und er unser Spitzenkandidat ist.

