„Brauchen für die Maßnahmen ein gewisses Maß an Akzeptanz“

Berlin.Seine Stimme gehört zu den einflussreichsten in der Union: Der CDU-Vizevorsitzende Volker Bouffier, der in Hessen eine schwarz-grüne Regierung führt, setzt in der Pandemie auf die Vernunft der Bürger. Im Interview, zu dem er sich per Video zuschaltet, gibt Bouffier auch eine Richtlinie für die Kür des Kanzlerkandidaten vor.

Herr Bouffier, wie verbringen Sie Weihnachten?

Volker Bouffier: Wir sind eine Großfamilie mit drei Omas – 96, 93 und 90 Jahre alt. Normalerweise feiern bei uns vier Generationen zusammen. Dieses Jahr machen wir das alles nicht. Wir werden Weihnachten und auch Silvester zu Hause im sehr kleinen Kreis verbringen.

Die Ministerpräsidenten haben mit der Kanzlerin beschlossen, die Corona-Schutzmaßnahmen über die Feiertage wieder zu lockern. Wie riskant ist das?

Bouffier: Epidemiologisch wäre es richtig, gar keine Kontakte zuzulassen. Den größten Erfolg hätten wir, wenn wir alles dichtmachen und keiner mehr andere Menschen trifft. Auf der anderen Seite brauchen wir für die Maßnahmen ein gewisses Maß an Akzeptanz.

Soll heißen?

Bouffier: Der große Teil der Bevölkerung muss einsehen, dass die Auflagen notwendig sind, um das Coronavirus zu besiegen. Dazu gehört, dass man auf unterschiedliche Infektionslagen schnell und zielgerichtet reagiert – und den Menschen erklärt, warum man was macht.

Was passiert, wenn das Ziel – weniger als 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen – bis Weihnachten nicht erreicht wird?

Bouffier: Ich rate dazu, dass wir uns an die vereinbarte Linie halten. Viele Menschen wollen sich gerade um die Weihnachtszeit mal wieder sehen. Wenn wir darauf nicht eingehen, werden wir große Probleme bekommen.

Gastronomen und Kulturschaffende leiden besonders unter dem Lockdown. Können sie über den Jahreswechsel hinaus mit staatlichen Hilfen rechnen?

Bouffier: Der Staat muss Maßnahmen ergreifen, um die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Das heißt vor allem: Kontakte einschränken. Und denjenigen, die besonders unter den Auflagen leiden, finanziell unter die Arme greifen. Das können wir aber nicht auf Dauer leisten.

Bundespolitiker sagen, die Länder sollen auch mal zahlen.

Bouffier: Die Länder zahlen sehr viel – schon die ganze Zeit. Hessen allein hat 12 Milliarden Euro bereitgestellt. Der Ruf, die Länder sollen mal was tun, ist sachlich völlig unbegründet. Und den Stil finde ich unsäglich.

Haben Sie Verständnis für jene, die gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen?

Bouffier: Wir haben kein Recht, jeden zu verurteilen, der jetzt auf die Straße geht. Davon trenne ich diejenigen, die mit Gewalt unterwegs sind, den Staat zerstören wollen oder mit der Reichskriegsflagge herumrennen. Ich halte es für richtig, dass der Staat auch präventiv tätig wird.

Seit 2015 hat es 77 Verfahren gegen hessische Polizisten wegen des Verdachts auf rechtsradikale Gesinnung gegeben. Sind das Einzelfälle?

Bouffier: Wir betreiben die Aufklärung mit ganz vielen Kräften. Es geht darum, gruppendynamische Prozesse so zu beeinflussen, dass nicht ein falsch verstandener Korpsgeist entsteht. Umgekehrt dürfen wir die Polizei nicht in eine Situation bringen, in der insgesamt das Vertrauen verloren geht.

Wie lange kann die Union sich Zeit lassen mit der Kür des Kanzlerkandidaten?

Bouffier: CDU und CSU müssen gemeinsam einen Kanzlerkandidaten berufen. Markus Söder hat schon erklärt, im Mai wäre es noch früh genug. Ich persönlich bin anderer Meinung. Wenn wir einen CDU-Vorsitzenden gewählt haben, sollten wir die Kanzlerkandidatur relativ schnell entscheiden.

Wenn Sie persönlich auf 2020 zurückblicken: War das Ihr härtestes Jahr?

Bouffier: Ja. Die Anschläge in Hanau und Volkmarsen, der tragische Tod meines Weggefährten Thomas Schäfer, die Pandemie, meine Krebserkrankung – das fordert. Ich bin sehr dankbar, dass meine Gesundheit stabil ist. Das ist nicht selbstverständlich.

Haben Sie entschieden, ob Sie bis zum Ende der Wahlperiode 2024 im Amt bleiben?

Bouffier: Darüber reden wir, wenn es so weit ist. Jetzt ist es nicht so weit.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 01.12.2020