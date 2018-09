Brennelemente aus Block B entfernt

Biblis.Der Abbau des stillgelegten Atomkraftwerks Biblis geht voran. Nach Reaktorblock A enthält auch Block B keine Brennelemente mehr. Ein Castorbehälter mit den letzten Brennelementen aus Block B sei am vergangenen Sonntag in das Zwischenlager für hoch radioaktive Castoren auf dem Gelände am Rhein eingelagert worden, teilte der Betreiber RWE gestern in Biblis mit. Allerdings fehlten noch die letzten Brennstäbe: Sie sollen bis Ende Mai 2019 entfernt sein.

Der Abbau des nach der Katastrophe von Fukushima 2011 stillgelegten Kernkraftwerks aus den 70er Jahren wird etwa 15 Jahre dauern; begonnen hat er im Juni 2017. In Block A gibt es seit Ende 2016 keine Brennelemente und -stäbe mehr. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.09.2018