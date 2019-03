Brexit birgt auch Chancen

Wiesbaden.Hessen ist von allen Bundesländern wohl mit am besten auf den Brexit vorbereitet und hat als einziges Land auch Vorteile davon zu erwarten. Dennoch ist der britische Austritt aus der Europäischen Union alles andere als positiv zu bewerten und birgt Risiken auch für die hessische Wirtschaft, vor allem bei einem ungeregelten Brexit. So in etwa lautet das Fazit der Landesregierung am Freitag, 29. März, dem ursprünglich vorgesehenen Termin für den Abschied der Briten aus der EU. Dass an dem Tag immer noch niemand wusste, was wirklich geschieht, erscheint als mit das größte Problem: „Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft“, sagt der zuständige Minister Tarek Al-Wazir (Grüne, Bild oben) in Wiesbaden.

Zusammen mit seinen für Europa und Finanzen zuständigen Kabinettskollegen Lucia Puttrich (Bild unten) und Thomas Schäfer (beide CDU), zieht der Wirtschaftsminister eine Bilanz der hessischen Vorbereitungen auf den Brexit. Nach dem siebenfachen Nein des britischen Unterhauses zu den denkbaren Varianten könnten auch sie nicht in die Glaskugel sehen und wissen, was bald in London passiert, betonen die drei Ressortchefs. Beispiele von negativen Auswirkungen haben sie aber durchaus parat.

21 Milliarden Euro investiert

So berichtet Puttrich von einem mittelständischen Betrieb in Hessen, der 30 Prozent seines Umsatzes in Großbritannien generiert. Und der Inhaber sei bereits von seinem Kreditinstitut angefragt worden, wie es denn nach dem Brexit um die Bonität stehen werde. Al-Wazir wiederum nennt den Hersteller von Beckmanns Fleckenteufel, der sowohl in Egelsbach als auch in Großbritannien produziert und am britischen Standort auch eine Reihe von EU-Bürgern beschäftigt. „Was wird aus denen bei einem ungeregelten Brexit?“, fragt er und äußert die Befürchtung, wegen der Ungewissheit könnten einige schon vorher gehen.

Großbritannien ist einer der wichtigsten Wirtschaftspartner im exportorientierten Hessen. Die Ausfuhren dorthin beliefen sich 2018 auf rund 4,2 Milliarden Euro, das Vereinigte Königreich lag damit auf Rang vier der wichtigsten hessischen Zielländer. Das Volumen der Einfuhr aus Großbritannien nach Hessen betrug sogar etwa fünf Milliarden Euro. Die Investitionen hessischer Firmen in Großbritannien addierten sich im vergangenen Jahr auf rund 21 Milliarden Euro und wurden damit nur noch von denen in die USA übertroffen. 350 britische Firmen verfügen über Betriebe in Hessen.

Den Risiken stehen allerdings vor allem für den Finanzplatz Frankfurt positive Entwicklungen gegenüber. So haben sich Al-Wazir zufolge im vergangenen Jahr 29 Banken und andere Finanzdienstleister neu in der Stadt und ihrer Umgebung niedergelassen. Ebenfalls 29 beträgt die Zahl der seit dem Brexit-Votum vor knapp drei Jahren in Hessen neu zugelassenen Firmen. Die Flucht vor dem wohl bald nicht mehr zur EU gehörenden Finanzplatz London könnte in den nächsten drei Jahren zu rund 5000 neuen Arbeitsplätzen am Finanzplatz Frankfurt führen. Dem steht der Stellenabbau bei vielen Banken und bei der möglichen Fusion von Deutscher und Commerzbank gegenüber. „Wenn alles gut geht, haben wir am Ende dennoch genauso viele Arbeitsplätze in dem Bereich wie jetzt noch“, sagt der Grünen-Politiker.

Finanzminister Schäfer hebt die erfolgreichen hessischen Bemühungen im Arbeitsrecht hervor. So unterliegen die hochverdienenden ausländischen Bankmanager nicht mehr dem deutschen Kündigungsschutz. Hilfreich sei sicher auch die Einrichtung einer englischsprachigen Kammer für Handelsrecht am Landgericht Frankfurt gewesen.

Europaministerin Puttrich verweist auf die steigende Zahl der Einbürgerung von Briten in Hessen. Waren es vor der Brexit-Abstimmung um die 100 im Jahr, ließen sich 2018 gleich 600 Briten in Hessen deutsche Pässe geben; allein in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres waren es schon 300. „Hessen hat seine Hausaufgaben gemacht und ist gut vorbereitet“, lobten sich die drei Minister selbst. (Bilder: dpa)

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.03.2019