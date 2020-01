Brexit lockt Unternehmen nach Frankfurt

Wiesbaden.Eines steht für Rainer Waldschmidt und Andreas Damrau fest: Mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am Freitag ist das Thema Brexit für die Wirtschaft in Hessen noch längst nicht erledigt. Die beiden müssen es wissen. Waldschmidt ist Geschäftsführer der landeseigenen Hessenagentur und ihrer Tochtergesellschaft Hessen Trade and Invest Damrau, bei letzterer für

...