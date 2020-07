Brief an Rathäuser

Stuttgart.Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) ruft in einem Brief alle Oberbürgermeister und Bürgermeister in Baden-Württemberg dazu auf, in der Sommerzeit größere Menschenansammlungen und Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen nicht zu erlauben, weil sich sonst das Coronavirus wieder ausbreiten könne. „Ich appelliere deshalb eindringlich an Sie, solche Veranstaltungen und Ansammlungen im öffentlichen Raum nicht zu dulden“, schreibt Lucha in dem Schreiben, das dieser Redaktion vorliegt und am Freitag versandt wurde.

Solche Menschenansammlungen dürften jetzt kein Ersatz für große Volks-, Stadt-, Heimat- oder Schülerfeste werden, die wegen der Corona-Pandemie noch verboten seien.

Alkoholverbote gefordert

Weiter fordert Manfred Lucha von den Chefs der Rathäuser in Baden-Württemberg, „auch über temporäre und örtlich beschränkte Alkoholverbote an den Ihnen bekannten Hotspots bei sich vor Ort nachzudenken“.

An den Ausschreitungen in Stuttgart sei deutlich geworden, „wie schnell eine Eskalationsstufe erreicht ist“, so Lucha weiter. An den Krawallen in der Stuttgarter Innenstadt in der Nacht zum 21. Juni waren nach Angaben der Polizei 400 bis 500 Menschen beteiligt oder hatten dabei zugeschaut. Bislang wurden 37 Verdächtige identifiziert.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020