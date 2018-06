Brisante Vorschläge der Prüfer

Anzeige

Stuttgart.Echte Bestandsgarantien sehen anders aus. „Wir werden das sehr, sehr sorgfältig prüfen“, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zur Empfehlung des Rechnungshofs, kleine Grundschulen in Baden-Württemberg zusammenzulegen. Fünf Tage nach der Übergabe hat gestern Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) das 108-seitige Gutachten dem Ministerrat vorgestellt und anschließend im Internet veröffentlicht. Ihrer Ansicht nach enthält es „wertvolle Hinweise auf ungenutzte Spielräume und stößt notwendige Diskussionen an“.

„Höchst brisant“ nennt Kretschmann die Empfehlungen des Rechnungshofs zu den Grundschulen. 347 der 2367 Grundschulen in Baden-Württemberg haben in der ersten Klasse weniger als 16 Schüler. Gemessen an den durchschnittlichen Ausgaben je Schüler beziffern die Prüfer die Mehrkosten im Jahr auf 14,1 Millionen Euro oder umgerechnet 246 Lehrerstellen. Noch größer wäre der Spielraum, wenn eine Untergrenze von 100 Schülern angelegt würde. Diese Vorgabe erfüllen 820 Schulen nicht. Die Schulverwaltung sollte im Gespräch mit den kommunalen Schulträgern größere Einheiten durchsetzen. Alternativ könnten Kommunen, die auf ihre Minischule aus strukturpolitischen Gründen nicht verzichten wollen, an den Mehrkosten beteiligt werden.

Kretschmann betont, man müsse die Interessen der Kinder in den Mittelpunkt stellen. Da gehe es um die Frage, welche Fahrstrecken man kleinen Kindern zumuten wolle. Auf der anderen Seite stehe die Qualität des Unterrichts. Bereits festgelegt hat sich CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart auf den Erhalt der kleinen Schulen: „Kurze Beine, kurze Wege ist für uns nach wie vor eine zentrale bildungspolitische Position.“