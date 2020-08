Bruchlandung für ein hochgelobtes Öko-Projekt

Stuttgart.Franz Untersteller war voll des Lobes. „Hier wird die Energiewende gelebt“, schmeichelte der baden-württembergische Umweltminister von den Grünen dem Blockheizkraftwerk der Polizeihochschule in Biberach, das nebenbei auch Strom speichern sollte. Untersteller adelte das Pilotprojekt vor genau einem Jahr zu einem „Ort voller Energie“. Der Rechnungshof förderte nun zutage, dass in den vier Jahren bis zu der Auszeichnung der „virtuelle Speicher“ an keinem einzigen Tag Strom gespeichert wurde.

Der „virtuelle Stromspeicher“ ist ein Lehrbeispiel dafür, wie sich die ökonomische Wirklichkeit einfach nicht an die ökologischen Wünsche hält. Die Idee, angeregt von der Tübinger Südwest-Strom GmbH: Neben zwei Blockheizkraftwerken sollte die Anlage überschüssigen Strom günstig aus dem öffentlichen Netz ziehen und als Wärme zwischenspeichern. Dann hätte man bei Nachfragespitzen teuer verkaufen können. 2015 wurde die Anlage für 2,4 Millionen Euro gebaut auf Weisung des Stuttgarter Finanzministeriums – obwohl ein Gutachter gewarnt hatte. Der Überschussstrom könne nicht verkauft werden, das Pilotprojekt sei „wirtschaftlich nicht empfehlenswert“.

90 000 Euro Einsparsumme

Es kam wie vorhergesagt. „Der virtuelle Stromspeicher konnte nicht genutzt werden, da die erwartete Nachfrage ausblieb“, schreiben die Prüfer des Rechnungshofs in ihrem aktuellen Tätigkeitsbericht. Der 400 Quadratmeter große „Solarabsorber“ lieferte bis heute keine Wärme, weil die beiden Blockheizkraftwerke den Bedarf decken konnten. Der Durchlauferhitzer sei „vollständig außer Betrieb“. Hätte das Land auf die Pilotanlage verzichtet, wären seit 2015 jedes Jahr 90 000 Euro mehr in der Kasse, rechnen sie vor.

Auch im Rückblick verteidigt ein Sprecher des Umweltministeriums die Auszeichnung der Anlage in der Reihe „Orte voller Energie“ mit dem Hinweis auf die neue Technologie: „Das Projekt in Biberach ist und war ein innovatives Pilotprojekt, bei dem betriebswirtschaftliche Risiken in Kauf genommen wurden.“ Dass es in der Praxis vor der Auszeichnung nie funktioniert hatte, habe man allerdings nicht gewusst. Man setze nach wie vor „große Hoffnungen in das Projekt“.

Obwohl der virtuelle Stromsprecher seit fünf Jahren nicht genutzt wird, will man auch im Finanzministerium den Daumen nicht senken. Solche Wärmespeicher, neudeutsch „Power-to-Heat“ genannt, „werden sich noch stärker etablieren können“, erklärt ein Sprecher auf Anfrage. Den Bau ordnete noch SPD-Minister Nils Schmid an, umso weniger will man heute unter der Grünen Edith Sitzmann den Spielverderber der Energiewende geben: „In einem wirtschaftlich vertretbaren Umfang sollte auch der Landesbau innovative Technologien im Rahmen von Pilotprojekten erproben.“

Der Rechnungshof würdigt immerhin die Bemühungen des Finanzministeriums zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei der Modernisierung der insgesamt sieben Standorte der Polizeiausbildung. Die Prüfer monierten „deutlich zu hohe Zinssätze“ und unrealistische Betriebszeiten der Blockheizkraftwerke. Auf diese Weise seien überhöhte Einsparmöglichkeiten für die ökologisch gewünschten Energieanlagen vorgespielt worden.

