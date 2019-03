Brücke auf A 6 zum Neckartal feierlich eröffnet

Neckarsulm.Ein Autokorso historischer NSU-Fahrzeuge hat gestern den Neubau der längsten Autobahnbrücke Baden-Württembergs eröffnet – den A-6-Neckartalübergang bei Heilbronn und Neckarsulm (Bild). Es ist das bislang größte Straßenbauprojekt in öffentlich-privater Partnerschaft im Land. Nach rund zweijähriger Bauzeit ist das erste Teilbauwerk der 1,3 Kilometer langen Brücke fertig geworden. Für den Verkehr wird sie voraussichtlich zum 2. April freigegeben. An der Feierstunde nahmen unter anderem der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger, der Stuttgarter Regierungspräsident Wolfgang Reimer und Andreas Hollatz, Ministerialdirigent im Landesverkehrsministerium, teil. In den kommenden zweieinhalb Jahren wird dann das zweite Teilbauwerk gebaut. cgl (Bild: Seidel)

