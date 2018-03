Brückenbaupreis geht nach Heilbronn

Anzeige

Dresden.Der Deutsche Brückenbaupreis 2018 wird für die Bleichinselbrücke in Heilbronn (Bild, von unten) und die Schaukelbrücke über die Ilm in Weimar verliehen. Die alle zwei Jahre vergebene, undotierte Auszeichnung wurde am Montagabend in Dresden überreicht. „Brücken prägen das Gesicht unserer Städte und Gemeinden. Sie sind Wahrzeichen und viel mehr als nur funktionale Bauwerke“, erklärte Rainer Bomba, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Die ausgezeichneten Brückenbauwerke zeugten von herausragender Ingenieurskunst: „Die Bleichinselbrücke ist mit ihrer modernen Formensprache zukunftsweisend.“ Sie gewann den Preis in der Kategorie Straßen- und Eisenbahnbrücke. Die Auszeichnung wird von der Bundesingenieurkammer und dem Verband Beratender Ingenieure vergeben.