Brückenteil verschifft

Mainz/Wiesbaden.Die Arbeiten für das sogenannte Einschwimmen des letzten großen Teilstücks der Schiersteiner Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz haben am Montag begonnen. Das am hessischen Ufer vormontierte Brückenteil sollte auf ein Pontonschiff geschoben und dort am Dienstag in die richtige Position bugsiert werden, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes. Das Brückenteil ist 2000 Tonnen schwer und 120 Meter lang.

Die Straßenbauer hatten auf ausreichend hohen Wasserstand des Rheins warten müssen. Insgesamt veranschlagten sie für die Aktion vier Tage. Am Mittwoch soll das Pontonschiff das Brückenteil zum Mombacher Arm des Flusses nahe Mainz bringen. Am Donnerstag soll das Teilstück laut Sprecher „mit einem riesigen Flaschenzug“ in seine endgültige Position in das neue Bauwerk der Autobahn 643 gehievt und binnen acht Wochen verschweißt werden. Die Brücke soll bis spätestens Ende 2021 fertig werden. lhe

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.01.2021