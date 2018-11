Bube soll im Amt bleiben

Stuttgart.Wegen des geplanten Vortrags beim AfD-Kreisverband Heilbronn hat das parlamentarische Kontrollgremium des Landtags bei der Südwest-Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube kein Fehlverhalten festgestellt. „Ich sehe keine Konsequenzen für Bube“, sagte der Grünen-Politiker Ulrich Sckerl dieser Zeitung gestern. Ähnlich argumentierte auch Sascha Binder (SPD). Er sehe zudem keinen Grund für Rücktrittsforderungen. Binder kritisierte jedoch den Zeitpunkt der Absage der Veranstaltung. „Ich hätte den Vortrag schon abgesagt, als in der Behörde die Entscheidung getroffen wurde, die Jugendorganisation zu beobachten“, so der SPD-Politiker. „Beate Bube genießt weiter unser Vertrauen“, erklärte FDP-Politiker Nico Weinmann. Zuletzt gab es Kritik an Bube, weil sie geplant hatte, am 5. Dezember zum Thema „Islamismus und Salafismus“ beim AfD-Kreisverband Heilbronn zu sprechen. Ende vergangener Woche sagte sie den Vortrag wieder ab. Grund sei laut Verfassungsschutz die Beobachtung des Landesverbandes der AfD-Jugendorganisation. mis

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018