Buchläden und Autohändler ab Montag offen

Wiesbaden.Unterricht auch für die vierten Klassen der Grundschulen noch in diesem Monat, die Empfehlung eines Mundschutzes beim Einkauf und im Nahverkehr sowie mehr Anspruchsberechtigte für Kinderbetreuung: Einen Tag nach den Verabredungen mit Kanzlerin Angela Merkel hat die Landesregierung am Donnerstag die Lockerungen der Corona-Verordnungen in Hessen präzisiert. Da die Zahl der Infizierten und auch der Todesfälle an der Krankheit Covid-19 weiter steigt, werden landesweit spezielle Arztpraxen für die leichteren Fälle eingerichtet, damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden.

Bis Donnerstag waren in Hessen 6590 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, 256 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg um 18 auf 192. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) betonte: „Wir haben viel erreicht, dürfen unsere Erfolge aber nicht gefährden.“ Die ersten Lockerungen treten nach den Kabinettsbeschlüssen schon am kommenden Montag in Kraft. Dann dürfen alle Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern wieder öffnen. Um das Abstandsgebot einzuhalten, darf aber nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche eintreten. Zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden wird zudem das Tragen von Mund- und Nasenschutz „dringlich empfohlen“, wenn auch nicht verbindlich vorgeschrieben wie Bouffier sagte.

Unabhängig von der Größe dürfen auch Buchhandlungen, Bibliotheken, Auto- und Fahrradhändler wieder aufmachen und Eisdielen an Abholer verkaufen. Im Gegensatz zu einigen anderen Bundesländern werden die Schulen dagegen erst eine Woche später, am 27. April, wieder geöffnet. Dann sollen 230 000 der insgesamt rund 770 000 hessischen Schülern wieder zum Unterricht erscheinen. Dabei geht es zunächst ausschließlich um die Abschlussklassen der Haupt-, Real- und beruflichen Schulen sowie Gymnasien, aber auch schon um die vierten Klassen der Grundschulen.

Letzteres begründete Kultusminister Alexander Lorz (CDU) mit dem anstehenden Wechsel der Kinder auf weiterführende Schulen. Abiturienten sollen nur noch für die mündlichen Prüfungen in die Schule kommen, aber auch die fürs Abitur zählenden Kurse der zwölften Klasse werden wieder aufgenommen. Die Lerngruppen sollen aber auf meist zehn bis 15 Schüler verkleinert werden, kündigte Lorz an. Wann weitere Schulklassen an der Reihe sind, werde erst Mitte Mai je nach Zuwachs der Infektionsraten entschieden, sagte er. Die Notbetreuung von Kindern in den ansonsten weiter geschlossenen Kitas wird auf Kinder Alleinerziehender unabhängig von deren Beruf ausgeweitet.

Opposition mahnt Konzepte an

Bestehen bleibt vorerst das Besuchsverbot in Altenpflegeheimen. Sozialminister Kai Klose (Grüne) arbeitet nach eigenen Angaben aber an einem Konzept, wie auch dort wieder Kontakte zu engsten Angehörigen möglich werden. Laut Bouffier hat sich das Kabinett am Mittwoch bis Mitternacht mit dem Lockerungen befasst und am Donnerstagabend erneut. Die dazu nötigen Verordnungen würden wohl am Freitag fertig, sagte er.

Die Fraktionen von SPD und FDP tragen prinzipiell die beschlossenen Lockerungen mit. Ihre Vorsitzenden Nancy Faeser und Rene Rock mahnten aber konkrete Konzepte an. Das gilt vor allem für die stufenweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Sie forderten einen verbindlichen Plan zum Gesundheitsschutz der Schüler und Lehrer. Dabei könne die physische Anwesenheit mit Elementen digitalen Lernens kombiniert werden, schlug FDP-Mann Rock vor. SPD-Chefin Faeser regte an, in diesem Jahr auf die Abschlussprüfungen für Hauptschulabschluss und mittlere Reife zu verzichten.

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.04.2020