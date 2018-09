Bündnis kämpft gegen Kinderarbeit

Wiesbaden.Dass ausgerechnet mit Steuergeldern Produkte etwa aus Kinderarbeit beschafft werden können, will ein Bündnis aus Gewerkschaften, Entwicklungshilfe- und Umweltverbänden nicht mehr hinnehmen. In einer gemeinsamen Aktion fordern sie nach der Landtagswahl ein neues Gesetz, das die Vergabe öffentlicher Aufträge in Hessen stärker an soziale und ökologische Kriterien knüpft. Schließlich werden in Deutschland 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für das öffentliche Vergabewesen aufgewendet, wie die Initiatoren gestern in Wiesbaden sagten. Eine erhebliche Marktmacht, die Bund, Länder und Kommunen dazu nutzen könnten, mit gutem Beispiel voranzugehen und zu besseren Arbeits-und Umweltbedingungen in den Produktionsländern beizutragen.

Als weiteres wichtiges Ziel nannte der Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Michael Rudolph, etwas gegen Lohndumping zum Beispiel auf öffentlichen Baustellen zu tun. Neben dem DGB gehören das Entwicklunsgspolitische Netzwerk Hessen, der Bund Umwelt- und Naturschutz (BUND), die Naturfreunde Hessen und das Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirchen in Hessen und Nassau (EKHN) sowie von Kurhessen-Waldeck (EKKW) dem Bündnis für eine faire Vergabe in Hessen an.

Pochen auf Gesetzesänderung

Sie begrüßen, dass der Hessische Landtag in der zu Ende gehenden Wahlperiode das Tariftreue- und Vergabegesetz reformiert hat. Die Bestimmungen reichten aber nicht aus und blieben vielfach hinter denen in anderen Bundesländern zurück, kritisierten Michael Rudolph und Maria Tech vom Entwicklungspolitischen Netzwerk auf der Pressekonferenz in Wiesbaden. „Ob Dienstkleidung, Kaffee, IT-Produkte oder Natursteine: Bei vielen Produktgruppen sind Arbeitsrechtsverletzungen und Umweltzerstörung eher die Regel als die Ausnahme“, warnte Tech. Land und Kommunen in Hessen müssten daher darauf pochen, dass neben dem Preis auch andere Kriterien bei der Auftragsvergabe berücksichtigt werden. Im geltenden Gesetz ist diese Möglichkeit aber nur als Kann-Bestimmung enthalten, nötig seien dagegen rechtsverbindliche Vorgaben. Unverständlich nennt die Entwicklungshilfe-Expertin auch die fehlende Verankerung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, um vor allem die Beschaffung von Produkten aus Zwangsarbeit und ausbeuterischer Kinderarbeit zu verhindern.

Außerdem stößt dem Bündnis auf, dass die Regelungen erst ab einem Bestellwert von mindestens 10 000 Euro gelten, es fordert eine Untergrenze von 500 oder höchstens 1000 Euro. DGB-Chef Rudolph pocht zudem auf schärfere Kontrollen zur Einhaltung der Vorgaben durch eine eigene Behörde, wie sie es in einigen anderen Bundesländern schon gibt. Zudem müssten Generalunternehmen bei der Auftragsvergabe auch für Verstöße ihrer Subunternehmen haften. Und schließlich will der DGB-Chef einen vergabespezifischen Mindestlohn, etwa die unterste Tarifgruppe des Tarifvertrags mit dem Land Hessen von 10,30 Euro.

