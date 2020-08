Bündnis macht Kampfansage

Homberg/Ohm.Planungen, Prüfungen, neue Planungen und Proteste: Seit Jahren scheiden sich die Geister am Ausbauvorhaben der Autobahn 49, die Mittel- und Nordhessen miteinander verbinden soll. Die Meinungen dazu sind ähnlich gespalten, wie der fertige Lückenschluss künftig den Dannenröder Forst zerschneiden soll. Das Waldstück bei Homberg (Ohm) doch noch zu erhalten, darauf konzentriert sich der Protest von Klima- und Umweltschützern. Sie haben sich nun zum Bündnis „Autokorrektur“ zusammengeschlossen.

„In Zeiten der Klimakrise, die jetzt schon Realität geworden ist, und wir die dramatischen Auswirkungen zu spüren bekommen, müssen wir uns trauen, einen allumfassenden Wandel anzugehen“, sagt Aktivistin Kim Lauterbach am Freitag bei der Vorstellung des Bündnisses. „Wir brauchen neue Verkehrskonzepte. Eine Autobahn zu bauen, die einen gesunden, wunderschönen Mischwald zerstört, ist ein veraltetes, nicht zukunftsfähiges Projekt.“ Die Umweltschützer wollen das Abholzen, das ab Oktober beginnen könnte, mit verschiedenen Protest- und Widerstandsaktionen verhindern. Bereits im vergangenen Jahr bezogen erste Aktivisten Stellung in dem Forst, in dem auch alte Buchen und Eichen wachsen, und bauten Baumhäuser. Sie sprechen von einer Waldbesetzung. Vorbild: Der Protest gegen die Rodung des Hambacher Forsts für den Braunkohle-Tagebau. Eine mögliche Räumung des Wald-Camps wollen die Umweltschützer nicht hinnehmen. Geplant seien Aktionen des „zivilen Ungehorsams“, kündigt eine Sprecherin der Initiative „Aktion Schlagloch“ an, die ebenfalls zum Bündnis gehört. „Wir werden dafür mit unseren Körpern die Räumungs- und Rodungsarbeiten blockieren.“

Planungen liegen Jahre zurück

Das umstrittene A49-Teilstück soll von Stadtallendorf-Nord nach Süden zum Ohmtal-Dreieck führen und an die A5 anknüpfen. Es gibt noch weitere Teilstücke. Das Vorhaben reiht sich ein in die Liste von Infrastrukturprojekten, die erst nach Jahren der Vorbereitung fertig werden. Auch in diesem Fall reichen die ersten Planungen Jahrzehnte zurück. 1993 erteilte das hessische Verkehrsministerium laut der Behörde Hessen Mobil den Planungsauftrag. 2012 folgte der Planfeststellungsbeschluss, den das Bundesverwaltungsgericht 2014 bestätigte – Jahre, in denen die Klimakrise noch nicht so präsent in der Öffentlichkeit war wie heute. Ein Grund für die langwierige Umsetzung von Infrastrukturprojekten ist nach Experteneinschätzung Personalmangel auf den unterschiedlichen Ebenen. „Das geht los bei den Planungsbüros und Behörden, geht weiter bei den Gerichten und endet bei Baufirmen und Ingenieuren. Alles dauert damit noch einmal viel länger, als es sowieso schon unter optimalen Bedingungen dauern würde“, sagt Alexander Labinsky vom Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos.

„Die lange Planungsdauer mit wenig Fortschritt bietet dann natürlich auch die Möglichkeit, dass Bürgerinitiativen Unterstützung finden und Widerstand auf der Tagesordnung halten können.“ Eine Lösung bei der Planung sei echte und frühe Bürgerbeteiligung, bei denen Behörden und Politik die Menschen mitnehmen: „Das scheint dafür zu sorgen, dass Kompromisse gefunden werden können, so dass am Ende kaum dagegen geklagt wird. Dann geht es schneller“, so Labinsky.

Im Fall der A49 wurde und wird viel gegen den Ausbau geklagt: Das Verwaltungsgericht Gießen lehnte am Donnerstag den Eilantrag eines Grundstückeigentümers ab. Anfang Juli wies das Bundesverwaltungsgericht die Klage eines Landwirtes ab. Eine Woche zuvor war auch der Umweltschutzbund BUND vor dem obersten Gericht gescheitert. Für den Verband ist das Ausbauprojekt ein aus der Klimakrisen-Zeit gefallener „Planungsdinosaurier“.

Hessens Verkehrsministerium und Bauherrin DEGES betonen, dass nicht der gesamte Wald, sondern etwa drei Prozent der Fläche gerodet werden. Es geht den Angaben nach um 27 von rund 1000 Hektar Wald. Zu den Ausgleichsmaßnahmen gehört unter anderem eine Grünbrücke für Tiere. Das von Grünen-Politiker Tarek Al-Wazir geführte Ministerium verweist darauf, dass die Entscheidung zum Fertigbau höchstrichterlich bestätigt worden sei – und das Land Hessen im Auftrag des Bundes handle. lhe

