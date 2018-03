Bürger bitten öfter um Hilfe

Anzeige

Rüge für Landratsamt

Schlagzeilen machte im vergangenen Jahr auch der Bau von Windrädern in Rosenberg im Ostalbkreis. Hier lehnte der Ausschuss zwar die Petition der Windradgegner ab, rügte aber das Verfahren im zuständigen Landratsamt.

Die meisten Petitionen 2017 beschäftigten sich mit Bauangelegenheiten. 110 Fälle gingen hierzu ein. Generell hätten ihr in den vergangenen Jahren verschiedenste Bausachen vorgelegen, erklärt Böhlen. „Das ging von Petitionen zu einem Maschendrahtzaun bis hin zu Stuttgart 21“, sagt die Grünen-Politikerin.

An zweiter Stelle befanden sich 2017 mit 107 Petitionen die ausländerrechtlichen Angelegenheiten. Hier geht es zum Beispiel um die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis oder den Familiennachzug bei Ausländern. Auf Rang drei rangierten mit 88 Petitionen Angelegenheiten aus dem Straßen- und Verkehrswesen. Hier gingen zum Beispiel Petitionen ein zum Tempolimit auf einem Streckenabschnitt der A 81 zwischen Stuttgart und Singen. „Hier haben wir Eingaben von Gegnern und Befürwortern des Tempolimits bekommen“, sagt Böhlen. Das Thema sorgte auch für einen Streit in der Landesregierung.

Zudem führte der Petitionsausschuss 2017 auch Bürgersprechstunden ein. Das heißt, Mitglieder des Gremiums stehen vor Ort Rede und Antwort. Wer ein Anliegen hat, kann sich damit direkt an die Abgeordneten wenden. In Stuttgart und Heidelberg fanden bereits zwei dieser Sprechstunden statt. Zwei weitere in den Regierungsbezirken Tübingen und Freiburg sollen folgen.

Nicht immer einer Meinung

Der Kirchheimer Abgeordnete Karl Zimmermann (CDU) sitzt seit 2001 im Petitionsausschuss des Landtags. Kritisch sieht er, dass inzwischen viele Bürger zu leichtfertig Online-Petitionen einreichen würden. „Wenn jemand nach Mitternacht noch kurz online eine Petition verschickt, bin ich skeptisch“, sagt Zimmermann.

Dass die Meinungen in dem Gremium unterschiedlich sein könnten, musste im vergangenen Jahr auch der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch erfahren. So sei eine Petition der Gewerkschaft der Polizei auf eine höhere Erschwerniszulage für die Beamten bei Wochenenddiensten im Ausschuss abgelehnt worden. Er habe das Anliegen jedenfalls unterstützt, so Weirauch.

