Bürger fragen öfter beim Staat nach

Stuttgart.Die Konflikte zwischen Bürgern und staatlichen Stellen in Baden-Württemberg um Auskunftsbegehren nehmen zu. Das ergibt sich aus dem zweiten Tätigkeitsbericht des Landesdatenschutzbeauftragten Stefan Brink zum Informationsfreiheitsgesetz. In den vergangenen beiden Jahren baten 141 Bürger um Brinks Vermittlungsdienste, mehr als doppelt so viele wie im Zeitraum 2016/17. Weniger stark von 101 auf 156 gestiegen sind Eingaben bei der Kontrollbehörde von auskunftspflichtigen Stellen.

Die Auskunftspflicht von Landesbehörden und Gemeinden wird durch das Informationsfreiheitsgesetz geregelt, das Ende 2015 in Kraft trat. Zunächst nutzten Bürger und Journalisten die neuen Möglichkeiten nur wenig. Brink startete eine Werbekampagne und bot Schulungen für Interessierte an. Offenbar mit Erfolg. Er geht davon aus, dass bis Ende 2019 mehr als 1000 Anfragen gestellt wurden. Die meisten gingen mit jeweils mehr als 50 bei den Ministerien für Kultus- und Inneres ein. Spitzenreiter bei den Städten war Mannheim mit knapp 50 Anfragen. Besonders im letzten Jahr ist die Zahl der Anfragen bei kommunalen Stellen explodiert. Gefragt wurde oft nach Unterlagen aus nicht-öffentlichen Sitzungen von Gemeinderäten, nach Bauplanungen, Gutachten und Kosten von Gesetzen.

Kritik an Kosten

Einen umfangreichen Katalog von Verbesserungsvorschlägen hat der Datenschützer bereits für die in diesem Jahr anstehende Überprüfung des Gesetzes zusammengestellt: Ganz oben auf seiner Wunschliste steht die weitgehende Abschaffung der Gebühren, die nur noch in Ausnahmefällen erhoben werden sollen. Bis zu 500 Euro können die Ämter für ihren Aufwand den Bürgern in Rechnung stellen. „Geringere Einnahmen rechtfertigen nicht die damit verbundenen Zugangshürden“, kritisiert Brink die bisherige Praxis. In eigener Sache fordert Brink zusätzliches Personal.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020