Bürger haben 17 Stimmen

Wiesbaden.Dem hessischen Wähler wird am kommenden Sonntag einiges abverlangt. Neben der Erst- und Zweitstimme für den neuen Landtag soll er auch ein Votum zu den 15 Änderungen der Landesverfassung abgeben, die von den Fraktionen des Landesparlaments in großem Einvernehmen auf den Weg gebracht wurden. Damit soll endgültig die Todesstrafe gestrichen werden, die seit Inkrafttreten der hessischen Verfassung vor fast 72 Jahren noch darin steht. Auch wenn der entsprechende Artikel wegen des Verbots der Todesstrafe im Grundgesetz ohnehin unwirksam ist.

Zu den weiteren wesentlichen Neuerungen gehören etwa die Stärkung der Kinderrechte und die Erleichterung von Volksabstimmungen durch Bürgerbegehren.

Es ist die erste größere Reform, seitdem die Landesverfassung am 1. Dezember 1946 durch Volksabstimmung in Kraft gesetzt wurde. Neben der Todesstrafe stehen noch weitere Bestimmungen drin, die aus der Entstehungszeit erklärbar sind, heute aber zu einem Großteil nur noch historischen Wert haben, etwa die Sozialisierung von Bergbau, Eisen und Stahl. Da es den Landtagsparteien bei der Verfassungsreform sehr um einen überparteilichen Konsens ging, wird an diesen Artikeln jedoch nicht gerüttelt. Sie haben aber so gut wie keine Auswirkungen mehr, weil auch hier der Rechtsgrundsatz „Bundesrecht bricht Landesrecht“ greift.

In Hessen gilt wie bundesweit das aktive Wahlrecht ab 18 Jahren, das passive aber erst ab 21 Jahren. Schon einmal hatte der Wiesbadener Landtag einen Anlauf unternommen, die Verfassung in diesem Punkt zu ändern, so dass auch Landtagsabgeordnete mit 18 Jahren gewählt werden dürfen. Der Versuch scheiterte jedoch 1995 an einer fehlenden Mehrheit in der Volksabstimmung. Eine Zustimmung des Volkes ist aber Voraussetzung für jede Verfassungsänderung in Hessen. Die gab es zuletzt bei der Verankerung der Schuldenbremse im Jahr 2011.

Wohl der Kinder wesentlich

Die weitestgehende Änderung der Landesverfassung, über die am Sonntag abgestimmt wird, ist wohl die deutliche Stärkung der Kinderrechte in Artikel 4. Bei allen sie betreffenden Maßnahmen sollen danach das Wohl der Kinder wesentlich sein und auch der Wille des Kindes berücksichtigt werden. Zudem soll die Gleichberechtigung von Mann und Frau künftig vom Staat auch tatsächlich durchgesetzt werden. Weiter vorgesehen sind die Stärkung des Datenschutzes, ein Bekenntnis zur europäischen Integration, größere Unabhängigkeit des Landesrechnungshofs, die Möglichkeit, Gesetze auch elektronisch zu verkünden und die Stärkung der Volksgesetzgebung durch deutlich niedrigere Quoren für Bürgerentscheide. Hinzu kommt die Aufnahme von Staatszielen in die Landesverfassung zur Förderung von Nachhaltigkeit, Infrastruktur, Kultur, Ehrenamt und Sport.

Zu jedem dieser Punkte können die Wähler mit Ja oder Nein stimmen. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, mit einem Kreuz allen 15 Änderungen zuzustimmen oder sie abzulehnen. Die Auszählung wird nach Angaben des Landeswahlleiters mehrere Tage in Anspruch nehmen, die der Landtagswahlstimmen hat Vorrang. Für das Inkrafttreten jeder Änderung genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, eine Mindestbeteiligung ist nicht vorgeschrieben.

Nicht zur Abstimmung stehen Vorschläge, die keinen Konsens unter den Landtagsparteien fanden. Dazu gehören die CDU-Forderung nach Aufnahme eines Gottesbezugs in der Präambel ebenso wie die der SPD nach Verfassungsrang für kostenfreie Bildung oder der Linken nach Recht auf Wohnen.

Mittwoch, 24.10.2018