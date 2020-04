Bürger können den Computer befragen

Stuttgart.Auf die Frage nach der seit Montag geltenden Maskenpflicht in Baden-Württemberg weiß der Computer eine präzise Antwort. Er gibt sogar Tipps, wo man vor Ort einen solchen Mund-Nasen-Schutz auf die Schnelle herbekommt. Auch die Regeln für Corona-Tests spuckt er quasi im Handumdrehen aus. Überfordert ist das automatische System allerdings bei der Frage, ob man beim diesjährigen Abitur durchfallen kann. Da ist der Chatbot, wie solche Dialogsysteme heutzutage heißen, medizinisch auf „Durchfall“ als Corona-Symptom programmiert.

Trotz solcher kleiner Schwächen gilt der Chatbot, den das Landratsamt des Ortenaukreises mit den IT–Spezialisten der Firma Iteos entwickelt haben, nach einem Monat als Erfolg. „In Abhängigkeit von der aktuellen Lage werden täglich zwischen 1000 und 7000 Anfragen bearbeitet“, sagt Olaf Neumann, Leiter der Zentralen Organisation im Landratsamt. 95 Prozent der Nutzer würden ihre Zufriedenheit über die Antwort mit einem „Like“ ausdrücken. Neumann: „Für ein Digitalisierungsprojekt einer öffentlichen Verwaltung ist das ein sehr großer Erfolg.“

Der Chatbot entlastet nach Neumanns Angaben die Experten des Gesundheitsamtes, die am Telefon sitzen, bei den Standardfragen. Und das an sieben Tagen die Woche rund um die Uhr. So bleibe mehr Zeit für beratende Gespräche über kompliziertere Sachverhalte.

Große Nachfrage

Mittlerweile setzen außer dem Ortenaukreis acht Kreise unter dem gemeinsamen Namen Corey den Corona-Chatbot ein. Darunter sind die Landkreise Main-Tauber, Lörrach und seit ein paar Tagen auch der Landkreis Heilbronn. Auf der Seite des Innenministeriums können Bürger das Frage-Antwort-System ebenfalls nutzen. Die Städte Mannheim und Karlsruhe bereiten den Einsatz von „Corey“ gerade vor.

Die Stadt- und Landkreise steuern die regionalen Informationen bei, etwa Adressen. Für die allgemeinen, landesweiten Inhalte ist das Innenministerium von Thomas Strobl (CDU) zuständig. Der IT–Dienstleister pflegt die Daten ein und verknüpft im Chatbot passende Fragen. 44 000 Anfragen hat das System registriert, nur 1,6 Prozent der Fragen seien falsch klassifiziert worden, erklärt die Iteos-Sprecherin. Jeden Morgen wird ausgewertet, auf welche Fragen „Corey“ nicht die richtigen Antworten gefunden hat und die Datenbank entsprechend ergänzt.

Bei Iteos spricht man von „mehrheitlich positivem Feedback“ der Nutzer. Der Chatbot hat sich nach Angaben der Sprecherin bewährt: „Er kann die Zahl der telefonischen Anfragen stark reduzieren und entlastet die Verwaltung enorm.“

Die Überlastung der Hotline im Gesundheitsamt brachte Neumann und seine Kollegen auf die Idee. Die üblichen Frage-Antwort-Kataloge seien den Bürgern schwer vermittelbar gewesen. Da erinnerte man sich, dass im Landratsamt schon seit Mitte 2019 der Chatbot „Ortena“ entwickelt wurde, der allgemeine Fragen zum Dienstleistungsangebot des Ortenaukreises beantworten soll und sich Mitte März in der Testphase befand. Binnen 24 Stunden wurde eine vereinfachte Corona-Version entwickelt und online gestellt. Neumann: „Damit war der Prototyp für Corey geschaffen.“

