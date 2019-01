Bürgermeister unter Druck

Wiesbaden.Der heutige Donnerstag sollte für die Wiesbadener SPD ein freudiger Tag und die inoffizielle Eröffnung des diesjährigen Oberbürgermeister-Wahlkampfs sein. Der sozialdemokratische Amtsinhaber Sven Gerich lässt sich am Abend auf einem Unterbezirksparteitag der Genossen in der Landeshauptstadt wieder als OB-Kandidat aufstellen. Die Chancen des 44-Jährigen auf einen neuerlichen Sieg bei der Direktwahl des Oberbürgermeisters am 26. Mai galten als hervorragend, zumal die Wiesbadener CDU total zerstritten ist. Doch inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Gerich unter anderem wegen Verdacht auf Vorteilsannahme, und der Druck auf ihn ist groß. Gerich tritt trotzdem heute Abend zur Nominierung auf dem SPD-Parteitag an, denn der 44-Jährige hat sich nach eigener Einschätzung kein strafrechtlich relevantes Verhalten vorzuwerfen.

Losgetreten hatte die Schlammschlacht im Wiesbadener Rathaus der auf Betreiben Gerichs geschasste ehemalige Geschäftsführer der Holding städtischer Betriebe, Ralph Schüler. Der 61-Jährige, zugleich aktiver CDU-Politiker in Wiesbaden, war im Dezember vom Aufsichtsrat der Stadtwerke-Holding fristlos entlassen worden, weil er die Position als Geschäftsführer einer städtischen Gesellschaft zugunsten seiner privaten Hausverwaltungs-Immobiliengesellschaft missbraucht haben soll. Kurz darauf holte Schüler zum Gegenschlag aus: Er zeigte sich selbst und Gerich an, weil beide 2015 kurz vor seiner Berufung zum Geschäftsführer zusammen Urlaub in Andalusien gemacht haben.

Ärger um Urlaubsreisen

Und den will Schüler weitgehend selbst finanziert haben, auch für den Oberbürgermeister und dessen damaligen Partner und heutigen Ehemann. Den gemeinsamen Urlaub bestreitet Gerich nicht, er sei ja mit Schüler schon lange befreundet gewesen. Die von Letzterem bezahlten Rechnungen will er für seinen Teil aber durch Barzahlungen an den Gastgeber wieder ausgeglichen haben. Der Wiesbadener OB räumt inzwischen ein, dass die Reise gerade in der Zeit vor Schülers offizieller Bestellung ein Fehler war. Die Staatsanwaltschaft nahm aufgrund der Anzeige aber Ermittlungen auf.

Die seien ja keine Vorverurteilung, betont der Wiesbadener SPD-Vorsitzende Dennis Volk-Borowski, der von einem Racheakt spricht. Er sieht keinen Grund, den Zeitplan zu ändern, und will an der Nominierung Gerichs festhalten. Der OB sei ganz bestimmt nicht käuflich, er habe nach wie vor Vertrauen zu ihm und rechne auch mit einer großen Mehrheit für Gerich auf dem Parteitag. An der Haltung des Wiesbadener SPD-Chefs ändert auch der jüngst bekanntgewordene neue Drohbrief Schülers nichts, in dem er den ehemaligen Duzfreund Gerich auffordert: „Übernimm Verantwortung und geh!“ Andernfalls droht Schüler, weitere „Details zu offenbaren“, wie der OB die Stadt für private Zwecke missbraucht habe.

Rundumschlag gegen Politiker

Andeutungsweise nennt er bekannte Reisen Gerichs zu einem Wiesbadener Gastronomen, dessen Beauftragung für das Rhein-Main-Congress-Center und die Verlängerung der Teilkonzession für die Spielbank. Bei seinem Rundumschlag gegen die Politiker in Wiesbaden macht Schüler vor seiner eigenen Partei nicht halt. Den CDU-Kreisvorsitzenden Oliver Franz und den langjährigen Landtagsabgeordneten Horst Klee (79) beschuldigt er der illegalen Parteienfinanzierung. Als CDU-Schatzmeister habe er falsche Rechenschaftsberichte vorgelegt, so habe Klees Landtagsmitarbeiterin auf Steuerzahlerkosten überwiegend für die Partei gearbeitet.

Die Betroffenen wiesen das zurück, auch wenn Schüler eine „strafbefreiende Selbstanzeige“ bei der Justiz angekündigt hat. Der stellvertretende CDU-Fraktionschef im Rathaus, Hans-Joachim Hasemann-Trutzel, nennt die Vorwürfe gegen OB Gerich eine große Belastung für die Politik in Wiesbaden. Doch zunächst gelte die Unschuldsvermutung, und er sehe keinen Grund, die Kooperationsvereinbarung mit der SPD im Rathaus infrage zu stellen.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019