Bund erlaubt Zugriff auf Öl

Berlin.Die Bundesregierung hat Rheinland-Pfalz und andere Regionen in Deutschland ausnahmsweise den Zugriff auf Treibstoff aus der Erdöl-Reserve erlaubt. Hintergrund ist einem Bericht der „Wirtschaftswoche“ zufolge der niedrige Wasserstand des Rheins, der die Versorgung der Wirtschaft gefährdet. Wie das Bundeswirtschaftsministerium im Bundesanzeiger angibt, geht es um begrenzte Mengen von Diesel, Benzin und Flugzeug-Kraftstoff. Die Verordnung wurde am Donnerstag veröffentlicht und sollte einen Tag später in Kraft treten. Seit Wochen fahren die Schiffe nicht mehr voll beladen auf dem Rhein, damit ist die Verbindung zwischen dem Ölzentrum Rotterdam und dem Südwesten Deutschlands beeinträchtigt.

Die Erlaubnis ist der Bekanntmachung zufolge beschränkt auf Vorratslager für Diesel und Benzin in den Ländern Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg, im Regierungsbezirk Köln, im Regierungsbezirk Unterfranken sowie auf Treibstoff für Flugzeuge in bestimmten Vorratslagern in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Speyer in Rheinland-Pfalz.

Um im Krisenfall Lieferengpässe bei der Produktion von Heizöl und Kraftstoffen zu überbrücken, sieht ein Gesetz eine Reserve vor. dpa

