Bund gibt mehr als 50 Millionen Euro für saubere Luft im Südwesten

Berlin.Wegen der Luftverschmutzung in deutschen Städten will der Bund neue Ideen für einen attraktiveren Nahverkehr mit Bussen und Bahnen voranbringen. Drei Modellstädte im Südwesten - Herrenberg, Reutlingen und Mannheim - erhalten dazu mehr als 50 Millionen Euro. Insgesamt sollen Projekte in den bundesweit fünf Modellstädten bis 2020 mit bis zu 130 Millionen Euro gefördert werden, wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und seine Umweltkollegin Svenja Schulze (SPD) am Dienstag in Berlin sagten.

Getestet werden in den Städten, zu denen auch Bonn und Essen gehören, unter anderem günstigere ÖPNV-Tarife, erweiterte Liniennetze und eine dichtere Taktung von Bus und Bahn. Die Projekte sollen bei Erfolg auch mögliche Modelle für andere Städte mit hoher Luftverschmutzung sein. Die Städte werden von Fachleuten des Bundesumweltministeriums und des Verkehrsministeriums begleitet und der Erfolg oder Misserfolg der Maßnahmen erstmals im Sommer 2019 analysiert.

So viel Geld erhalten die Städte MANNHEIM erhält mit fast 28,4 Millionen Euro das meiste Geld der Modellstädte im Südwesten. Es soll zu einem Gutteil in Tarifpreissenkungen beim ÖPNV fließen - so soll etwa das sogenannte GreenCity-Ticket künftig 1,80 Euro statt wie bisher 2,60 Euro kosten. Außerdem wurde ein neues Konzept für den Lieferverkehr entwickelt: Es soll ein "Micro-Hub" entstehen - ein Umschlagplatz, von dem aus Pakete auf der letzten Meile mit E-Lastenrädern ausgetragen werden. Dadurch soll die Zustellung in der Innenstadt klimaneutral werden. HERRENBERG erhält laut Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vom Bund mehr als 4,5 Millionen Euro. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt den Angaben zufolge auf der Digitalisierung im Straßenverkehr. Eine dynamische Steuerung soll den Verkehrsfluss verbessern. Vorgesehen ist auch eine App, die den schnellsten und umweltfreundlichsten Weg zu einem Ziel in Herrenberg zeigt. Außerdem will die Stadt zusätzliche Busspuren einrichten, einen weiteren Linienbus einsetzen und das ÖPNV-Angebot um Kleinbusse ergänzen. Monats- und Tagestickets sollen günstiger werden. REUTLINGEN bekommt vom Bund Fördermittel in Höhe von 19,2 Millionen Euro und setzt vor allem auf den ÖPNV-Ausbau. Zehn neue Buslinien und mehr als 100 neue Haltestellen erweitern dann das Stadtbusnetz. Auch ein neues Umweltticket gibt es und es soll günstiger werden - das Jahresticket kostet dann 365 Euro statt wie bisher 524 Euro, das Tagesticket 3,50 Euro statt 4,40 Euro. Der Radverkehr soll mit neuen Radschnellwegen vorangebracht werden. BONN wird mit der Förderung in Höhe von gut 39 Millionen Euro unter anderem das Schnupperangebot "365-Euro-Ticket" einführen - damit können Bürger für einen Euro pro Tag auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen und das Auto stehen lassen. Zum Vergleich: Ein Jahresticket beim Stuttgarter Verkehrsverbund VVS kostet ab 1,85 Euro pro Tag. ESSEN will mit den zugesagten rund 21 Millionen Euro ebenfalls das ÖPNV-Netz ausbauen. Die Stadt setzt auf eine höhere Taktung von Bussen und Bahnen, so dass die Anbindungen besser werden und die Menschen nicht so lange warten müssen.

In der Streitfrage von technischen Umrüstungen älterer Diesel, die maßgeblich an der Luftverschmutzung mit Stickstoffdioxid teilhaben, stellten beide Minister eine Verständigung in der Bundesregierung in Aussicht. Schulze erneuerte ihre Forderung nach solchen Umbauten an Motoren, Scheuer bekräftigte seine Bedenken. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine Entscheidung bis Ende September angekündigt.